Михаил Мишустин отметил успехи по восстановлению почвы в Усолье-Сибирском

— Заметных успехов добились в Усолье-Сибирском, где после приведения территории в безопасное состояние предстоит, как и говорил президент, восстановить нарушенную экосреду. Есть предложения по созданию там современного производственного кластера зеленой химии, — сказал глава правительства.