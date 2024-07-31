Михаил Мишустин отметил успехи по восстановлению почвы в Усолье-Сибирском

Воплощение нацпроекта «Экологическое благополучие» обсудил председатель правительства России Михаил Мишустин с членами кабинета министров на стратегической сессии. Упор сделан на снижение вреда природе, который наносит человек: фильтрация водоемов, обновление лесного фонда, создание туристических экотроп. Михаил Мишустин отметил, что отличный результат показали в Усолье-Сибирском.
— Заметных успехов добились в Усолье-Сибирском, где после приведения территории в безопасное состояние предстоит, как и говорил президент, восстановить нарушенную экосреду. Есть предложения по созданию там современного производственного кластера зеленой химии, — сказал глава правительства.
При воплощении этой идеи несколько предприятий объединяются для совместного развития. В данном случае невостребованные остатки производства одного завода, послужат сырьем для другого.
За время сессии также обсуждались федеральный проект «Чистая вода» и нацпроект «Кадры».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продолжается обустройство дороги к детскому саду в микрорайоне Нижняя Лисиха. Дошкольное учреждение уже готово на 70%. Как отметил градоначальник, работы идут с опережением графика.