Работа по сохранению и развитию культурного наследия продолжается по всему Китаю

Один год — для мировой истории срок ничтожно малый. Однако именно за этот год в Китае проделана колоссальная работа по сохранению и развитию культурного наследия. Изучение истоков китайской цивилизации позволяет успешно продвигать в КНР концепцию модернизации в китайском стиле.
Старейшая в Китае обсерватория была построена в 1442 году. Здание сложено из того же серого кирпича, что и Великая китайская стена. А приборы здесь служили по своему назначению более 500 лет. Удивительно и то, как они сохранились до наших дней, и то, как здание обсерватории удалось бережно сберечь — при том что это центр Пекина, кругом современные здания. Это один из примеров, как гармонично прошлое соединяется с будущим.
Фото: Медиакорпорация Китая
Прилегающие к этому зданию постройки представляют не меньший интерес. Это Сыхэюань — классический в прошлом тип застройки. Сы — четыре — означает четыре стороны света. Хэ — соединяться. То есть все комнаты соединены между собой. Ну, а юань — открытое пространство — сам внутренний дворик. Здесь все подчинено древним традициям, интерес к изучению которых сегодня растет. И не случайно.
Фото: Медиакорпорация Китая
В прошлом году в Пекине в Академии истории состоялся симпозиум по сохранению и развитию культурного наследия Китая. В нем приняли участие ведущие ученые, историки, антропологи. В завершении симпозиума с речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал развивать лучшие достижения традиционной китайской культуры. Он отметил, что невозможно понять ни древний Китай, ни тем более будущий Китай, не узнав его с точки зрения исторической преемственности.
Ван Бо, вице-президент Пекинского университета:
«Суть инноваций в том, чтобы реагировать на проблемы времени, постоянно адаптироваться к меняющемуся миру и отвечать на различные вызовы, чтобы китайская культура и китайская цивилизация могли существовать и по сей день. Следовательно, “преемственность” и “инновационность” — это своего рода духовные характеристики целостности и новаторства китайской культуры».
За год с момента проведения симпозиума по сохранению и развитию культурного наследия понятия «инновационность» и «преемственность» трансформировались в так называемый «Новый китайский стиль». Он стал узнаваем в разных сферах, на разных площадках, в том числе и на Пекинской неделе моды. Это событие традиционно проводится в арт-центре на территории бывшего завода. Даже само по себе это пространство олицетворяет новую концепцию — придание старым объектам нового предназначения. Интересно, что во время проведения Китайской недели моды не только на моделях, но и на многих посетителях была одежда в «Новом китайском стиле». Из мира моды он проник и дальше — в спортивную одежду и аксессуары.
Многие дизайнеры используют китайские элементы, такие как Дуньхуан, голубой и белый фарфор и вышивка Мяо. Сейчас все больше людей в мире обращают внимание на китайскую культуру и китайскую моду. Благодаря выразительности одежды все больше молодых людей во всем мире могут понять этот китайский элемент-символ.
Некоторые традиционные китайские промыслы и ремесла еще не так давно находились на грани исчезновения — как, например, парча малой народности ли, называемая «лицзинь». История изготовления насчитывает более 3000 лет — ее часто называют «живым ископаемым» в истории китайского текстиля. Несмотря на яркие цвета и изысканные узоры, нынешним мастерицам трудно добиться успеха — они умеют мастерски ткать, но искусство самостоятельной разработки узора почти утрачено. В связи с этим Федерация текстильной промышленности Китая и Фонд развития женщин запустили специальную программу, чтобы сохранить этот промысел и дать ему возможность обрести второе дыхание.
Фото: Медиакорпорация Китая
Лю Вэй, активистка продвижения нематериального культурного наследия Китая в области текстиля:
«Сохранив традиционный узор, мы улучшим его с точки зрения цветов, контраста современного эстетического восприятия и повысим значимость изделий ручной работы. Пусть каждая ткачиха использует свое мастерство для создания современных работ, имеющих настоящую культурную ценность».
Китайские музеи за год, прошедший с момента симпозиума по сохранению и развитию культурного наследия, заметно продвинулись в новых методах подачи информации, чтобы изучение истории и культуры было интересно прежде всего молодому поколению. В ход идут новые технологии, в том числе и виртуальной реальности.
Одна из главных задач по интеграции древней культуры с современной — возможность дополнять друг друга, в том числе и в городской среде. Сейчас многие мегаполисы скрупулезно восстанавливают исторические кварталы. Так, в городе Шэньчжэнь удалось восстановить древний рынок. Впереди новая цель — интегрировать в старинные улочки современное искусство и цифровые технологии, сохраняя при этом их историческую ценность и колорит.
За год, прошедший с момента проведения симпозиума по культурному наследию, ясно: воплощение новой культурной миссии в целях построения современной цивилизации китайской нации происходит в масштабах всей страны. Поиск удачного баланса существования древности и современности продолжается в разных формах и направлениях, что позволит оживить связь между культурным прошлым, настоящим и будущим.