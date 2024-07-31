Работа по сохранению и развитию культурного наследия продолжается по всему Китаю

За год с момента проведения симпозиума по сохранению и развитию культурного наследия понятия «инновационность» и «преемственность» трансформировались в так называемый «Новый китайский стиль». Он стал узнаваем в разных сферах, на разных площадках, в том числе и на Пекинской неделе моды. Это событие традиционно проводится в арт-центре на территории бывшего завода. Даже само по себе это пространство олицетворяет новую концепцию — придание старым объектам нового предназначения. Интересно, что во время проведения Китайской недели моды не только на моделях, но и на многих посетителях была одежда в «Новом китайском стиле». Из мира моды он проник и дальше — в спортивную одежду и аксессуары.