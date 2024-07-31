В Китае значительно выросли показатели въездного туризма

За первое полугодие 2024 года Китай принял в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году. Как сообщили в Госуправлении по делам иммиграции КНР, в абсолютном выражении это более 14,5 млн человек. Из них более 8 миллионов въехали по безвизовому режиму — этот показатель вырос почти в 2 раза по отношению к прошлому году.
В первой половине этого года в Сямэнь, знаменитый туристический город провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, прибыли более 200 тысяч иностранцев. Еще 17 тысяч оформили заявки на безвизовый транзит. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 3 и 1,5 раза соответственно.
С февраля этого года Госуправление по делам иммиграции КНР расширило безвизовый доступ на Хайнань, добавив в список еще 59 стран. В результате по итогам первого полугодия островная провинция на юге страны приняла 538 тысяч иностранцев — в 5 раз больше, чем в прошлом году. Из них более 154 тысяч человек въехали по безвизу — этот показатель вырос сразу в 12 раз.
В Чунцин, мегаполис на юго-западе Китая, в первой половине этого года прибыло более 80 тысяч иностранных туристов — рост в 3,6 раза к 2023 году. В городе в этом году запустили единый портал госуслуг для туристов, что значительно повысило эффективность и точность сбора информации о путешественниках.
Син Сяоли, глава туристического агентства:
«Теперь достаточно отсканировать номер паспорта и сам паспорт клиента. Дата рождения и другие данные сразу сохраняются на компьютере, что сокращает время на оформление и упрощает работу».
На фоне продолжающегося смягчения визовой политики в Китае эксперты ждут дальнейшего роста въездного туризма в стране.