В Китае значительно выросли показатели въездного туризма

С февраля этого года Госуправление по делам иммиграции КНР расширило безвизовый доступ на Хайнань, добавив в список еще 59 стран. В результате по итогам первого полугодия островная провинция на юге страны приняла 538 тысяч иностранцев — в 5 раз больше, чем в прошлом году. Из них более 154 тысяч человек въехали по безвизу — этот показатель вырос сразу в 12 раз.