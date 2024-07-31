Озера Ставрополья открывают возможности для разнообразного отдыха

Конечно, озерная тема на Ставрополье не исчерпывается образом великого комбинатора у входа к известному озеру Провал на горе Машук. В бронзовой руке — пачка билетов. На «капитальный ремонт Провала, чтобы не слишком проваливался», — вдохновенно убеждал на страницах романа Остап Бендер туристов, запрашивая с них по десять копеек. Хотя природная достопримечательность — тогда и сегодня — абсолютно бесплатна для показа.
На самом деле регион насчитывает около 40 (а вместе с водохранилищами около ста) озер — пресных, соленых, рукотворных. И многие из них представляют огромный интерес для туристов — кто ищет удобных пляжей, кто целебных грязей, а кто — удачной рыбалки. Остается дело за малым — выбрать свой водоем.
Так, в 2023 году в Кисловодске впервые за 20 лет открылся купальный сезон на городском Старом озере. Местные жители и туристы очень ждали этого события — ведь еще с 2000-х годов на курорте не осталось общественных мест, где разрешено было бы загорать и плавать. Водоем привели в порядок — полностью отремонтировали дно, отрегулировали дамбы, впускные и выпускные шлюзы. В преддверии нового высокого сезона на озере провели второй этап реконструкции общей стоимостью 289 миллионов рублей. В рамках реновации обустроили пирсы, детские бассейны, облицевали подпорные стены, поставили деревянные дорожки у самой кромки воды. Кроме того, вокруг водоема появилась кольцевая дорога с зонами для пешеходов и велосипедистов, на пляжах — детская площадка, кафе и общественные туалеты.
Благодаря государственной программе Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» в регионе активно развивается сфера гостеприимства — строятся новые санаторно-курортные комплексы, приводится в порядок инфраструктура. И власти Кисловодска уверены: Старое озеро станет еще одной новой точкой притяжения туристов — на его берегу можно будет отдохнуть, перекусить, заняться спортом и, конечно, окунуться.
В Железноводске также есть рукотворное озеро, его называют Курортным. Расположено оно рядом с санаториями имени 30-летия Победы и «Железноводск». Несколько раз на его пляжах весело «гремел» фестиваль «Железная грязь». В августе этого года площадка готовится встретить участников яркого действа в третий раз — сюда завезут 60 тонн лечебных грязей Тамбуканского озера. Ожидается еще большее количество гостей, так что событие обретает черты регионального бренда.
Но мало кто знает, что помимо официального названия озеро имеет еще одно — Декоративное. Водоем появился в 1954 году по инициативе горожан: уж очень хотелось в городе иметь свое место отдыха на воде. Огромный котлован глубиной в восемь метров на окраине Железноводска люди в буквальном смысле копали лопатами, причем работали на участке после работы, в выходные дни. Впадину заполнили водой, зарыбили карасем и карпом. Долгое время отдыхающие охотно проводили здесь время в самые знойные дни, но в 90-е годы прошлого столетия из-за отсутствия должного ухода территория пришла в упадок и купание официально запретили.
Судьбу озера снова решили горожане, когда в 2019 году проголосовали за его благоустройство в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». И в 2020 году в Железноводске официально открыли пляжный сезон на обновленном Курортном озере «30-ка». После ремонта и продления Каскадной лестницы оно стало одной из главных достопримечательностей. Берег очистили от тины и прочего мусора, пляжи оснастили зонами с шезлонгами и зонтиками, атмосферу лета продолжили навесы и лавочки необычной формы. Для детей оборудовали огороженный пляж на мелководье. Теперь здесь собирается немало отдыхающих.
Здоровую конкуренцию (в прямом смысле этого слова) Мертвому морю составит Лушниковское озеро под Светлоградом у подножия горы Куцай. Его еще называют просто — Соленое. Реликтовый водоем таит крупные запасы целебного ила и грязи. Летом озеро мелеет, и его берега покрываются кружевом из выцветов соли. В 2006 году сотрудники научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии города Пятигорска взяли пробы грязи и рапы (раствор соли озера) и выявили в них высокое содержание полезных сульфатов, магния и серы, применяемых при заболеваниях суставов, кожных покровов, органов дыхания. Впрочем, бытует версия: в 1920 году Семен Буденный, один из первых Маршалов Советского Союза, тоже лечил на этом озере своих солдат.
В округе нет привычной инфраструктуры — душевых, раздевалок, даже автостоянок, потому как зеркало озера является частью природного заказника краевого значения. Так что внешне это не курорт: люди выполняют оздоровительные процедуры самостоятельно прямо на берегу. Зато какие открываются фантастические пейзажи! Несколько лет назад вода в озере приобрела заметный насыщенный розовый оттенок. Явление объясняется просто: несмотря на высокую концентрацию соли, в водах обитает рачок артемия, который в самые засушливые дни и окрашивает озеро в такой необычный цвет. Из Ставрополя до Светлограда можно отправиться общественным транспортом: автобусы ходят буквально каждые 20 минут, а оттуда — поймать попутку или такси до озера.
Озеро Маныч-Гудило слывет самым загадочным на Ставрополье. Мало того что вода в нем в два раза солонее Черного моря, так еще и площадь изменчива, но в среднем составляет более 300 квадратных километров. Водоем захватывает границы Калмыкии, Ростовской области и Ставропольского края. А еще лежит в центре Кумо-Манычской впадины, той самой, по которой проходит невидимый рубеж между Европой и Азией.
Над бескрайней чашей постоянно шумят ветра, озеро вздыбливается высокими волнами, некоторые достигают в высоту 12 метров. Окрестные овраги и балки порой ревут так, что древние люди населили их шумными духами. Недаром у названия Маныч (в переводе с тюркского — «горький, соленый») появилась приставка «Гудило». Тем не менее место привлекает фотоохотников со всей страны, так как акватория стала местом обитания более 300 видов птиц. Здесь можно повстречать кудрявых пеликанов, серых журавлей, озерных чаек, лебедей, береговых ласточек и многих других пернатых.