Озера Ставрополья открывают возможности для разнообразного отдыха

Так, в 2023 году в Кисловодске впервые за 20 лет открылся купальный сезон на городском Старом озере. Местные жители и туристы очень ждали этого события — ведь еще с 2000-х годов на курорте не осталось общественных мест, где разрешено было бы загорать и плавать. Водоем привели в порядок — полностью отремонтировали дно, отрегулировали дамбы, впускные и выпускные шлюзы. В преддверии нового высокого сезона на озере провели второй этап реконструкции общей стоимостью 289 миллионов рублей. В рамках реновации обустроили пирсы, детские бассейны, облицевали подпорные стены, поставили деревянные дорожки у самой кромки воды. Кроме того, вокруг водоема появилась кольцевая дорога с зонами для пешеходов и велосипедистов, на пляжах — детская площадка, кафе и общественные туалеты.