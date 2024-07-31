В Казахстане вышел 3 сезон телепрограмм «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

К визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Астану приурочен выпуск в эфир главными СМИ Казахстана третьего сезона телепрограмм «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» Медиакорпорации Китая на казахском языке.
В третьем сезоне в центре внимания такие темы, как совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. Здесь собраны цитаты из классических китайских произведений, древних легенд, исторических и философских трактатов, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они демонстрируют политическую мудрость китайского лидера, его понимание исторических тенденций и мировоззрение. Кроме того, они помогут аудитории понять исторический контекст и культурные корни модернизации в китайском стиле.
Казахстан стал той страной, где впервые было объявлено о совместном строительстве «Одного пояса, одного пути». Поэтому для казахстанской версии специально была отобрана цитата из летописи «Хроники Троецарствия». В переводе она звучит так: «вся прелесть хорошо приправленного супа кроется в сочетании разных вкусовых оттенков» и демонстрирует отношение Китая к разнообразию цивилизаций, подчеркивая, что оно делает мир богаче и многограннее. Эта цитата помогает зрителям лучше понять выдвинутую председателем КНР идею строительства сообщества единой судьбы человечества.
Третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на казахском языке транслируют телеканал «Атамекен Бизнес» и другие медиаплатформы страны.