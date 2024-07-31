В Казахстане вышел 3 сезон телепрограмм «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

В третьем сезоне в центре внимания такие темы, как совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. Здесь собраны цитаты из классических китайских произведений, древних легенд, исторических и философских трактатов, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они демонстрируют политическую мудрость китайского лидера, его понимание исторических тенденций и мировоззрение. Кроме того, они помогут аудитории понять исторический контекст и культурные корни модернизации в китайском стиле.