Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва принял решение об углублении реформ

В Пекине завершился третий пленум Центрального комитета Компартии Китая 20-го созыва. Он проходил под председательством Политбюро ЦК КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин представил отчет о результатах работы Политбюро ЦК КПК.
Участники третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва ознакомились с отчетом о результатах работы Политбюро Центрального комитета партии за прошлый год и полностью одобрили его. Они отметили, что в условиях сложной международной обстановки и необходимости решения задач по реформированию, развитию и обеспечению стабильности в стране, Политбюро ЦК КПК полностью реализовывало новую концепцию развития, придерживалось основного алгоритма работы — поступательного движения вперед при поддержании стабильности. Как отметили участники пленума, в прошлом году Политбюро ЦК КПК сосредоточило усилия на содействии высококачественному развитию страны, продолжало продвигать всестороннее углубление реформ, защищало национальную безопасность и социальную стабильность. В результате наметилась тенденция к восстановлению экономики.
Фото: Медиакорпорация Китая
Участники пленума одобрили решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации в стране. В коммюнике по итогам третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва целью дальнейшего углубления реформ названо совершенствование и развитие системы социализма с китайской спецификой, а также модернизация системы и потенциала госуправления Китая. Согласно документу, к 2035 году в Китае будет полностью сформирована система социалистической рыночной экономики высокого уровня, завершится модернизация системы и развитие потенциала госуправления, а также социалистическая модернизация. Это позволит заложить основу для полного построения модернизированной социалистической державы к 2050 году.
Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК КПК. Участники пленума одобрили решение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации. Фото: Медиакорпорация Китая
Все поставленные в решении задачи по реформированию планируется выполнить к 2029 году, то есть, к 80-й годовщине образования КНР.
При построении социалистической рыночной экономики в стране авторы документа призывают более эффективно использовать рыночные механизмы, создавать более справедливую рыночную среду и эффективно распределять ресурсы, при этом обеспечивать порядок и устранять нарушения. Также в документе заявлен курс на развитие структурных реформ в сфере предложения и создание новых драйверов в области развития. Авторы коммюнике говорят о необходимости совершенствования механизмов развития в стране передовых производств, глубокой интеграции реального сектора и цифровой экономики, развития сферы услуг, современной инфраструктуры, обеспечения безопасности производственных цепочек и цепочек поставок. Также в документе заявлена цель по углублению комплексных реформ в сфере образования, реформы научно-технической системы и систем развития кадрового потенциала. Для оздоровления системы макроэкономического управления участники пленума предложили совершенствовать систему макрорегулирования, продвигать реформы в бюджетно-налоговой, финансовой и других ключевых сферах. Также в коммюнике говорится о стимулировании интегрированного развития городских и сельских районов и углублении реформы земельной системы. Авторы документа говорят о необходимости совершенствования системы распределения доходов, улучшения политики приоритетного обеспечения занятости, оздоровления системы социального обеспечения, углубления реформы системы медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения, укрепления системы мер поддержки и услуг в области демографического развития. Отдельный раздел документа посвящен и эко-повестке. Авторы отмечают необходимость развития законодательства в данной сфере, призывают к систематическому сокращению выбросов углекислого газа, снижению уровня загрязнения, расширению площади озеленения.
В разделе, посвященном национальной безопасности, авторы призывают интенсивно продвигать стратегию наращивания военной мощи посредством реформ и продолжать модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. При этом в коммюнике подчеркивается, что внешняя политика Китая останется независимой, самостоятельной и мирной, нацеленной на содействие построению сообщества единой судьбы человечества.
Также пленум подчеркнул необходимость эффективной реализации мер по предотвращению и устранению рисков в сфере недвижимости и рисков, связанных с долговыми обязательствами местных правительств и малых и средних банков, а также рисков в других ключевых сферах.
Сюй Цинь, член ЦК КПК, секретарь парткома провинции Хэйлунцзян:
«С момента проведения XVIII Всекитайского съезда КПК реформы стали беспрецедентными. Генеральный секретарь Си Цзиньпин лично планировал и продвигал всестороннее углубление реформ. В результате достигнуты большие успехи. Нынешний пленум — новая глава идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху в сфере реформ, которые служат руководством к действию для дальнейшего всестороннего углубления реформ и продвижения модернизации в китайском стиле, и, несомненно, будут способствовать развитию партии и страны».
Ван Вэньтао, член ЦК КПК, министр коммерции КНР:
«Придерживаясь основного курса страны на расширение открытости, мы включим решения пленума по углублению реформ в список наших задач и будем последовательно их реализовывать — повышать уровень открытости, развивать торговлю товарами и услугами и цифровую торговлю, тем самым способствуя высококачественному развитию страны».
Юань Хуачжи, член ЦК КПК, политический комиссар ВМС НОАК:
«Председатель Си Цзиньпин ставит нам задачу всестороннего углубления реформ в новую эпоху. И мы должны неустанно идти к этой цели, смело двигаться вперед, повышать уровень всесторонней модернизации, защищать нашу страну и обеспечивать безопасную среду для развития нашей страны и нашего народа».
И Ляньхун, член ЦК КПК, секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян:
«Продвижение модернизации в китайском стиле — это новая великая задача. Решение о всестороннем углублении реформ для преодоления трудностей и открытия новых горизонтов демонстрирует дальновидность и прагматичность ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином. Мы будем решительно продвигать инновации, продвигать реализацию политики реформ и открытости».
Ван Вэйчжун, член ЦК КПК, глава народного правительства провинции Гуандун:
«На этом заседании выдвинуты важные принципы, которые придают уверенность и силы партии и народу для преодоления всех неопределенностей. Мы выполним миссию, возложенную на нас Генеральным секретарем и ЦК КПК, будем и дальше продвигать модернизацию в китайском стиле и внесем вклад в становление могучей державы».
Резвангули Шавути, секретарь ячейки КПК микрорайона Кэпинлубэй города Урумчи Синьцзян-Уйгурского АР:
«Политика реформ и открытости обеспечила жителям Китая счастливую жизнь, повышение качества жизни, медицинского обслуживания, образования, занятости и ухода за престарелыми. Власти должны всегда ставить нужды простых людей на первое место. Мы начинаем с мелочей, которые нас окружают, и используем реформы для решения проблем жителей, повышая их достаток, счастье и безопасность».
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин представил отчет о результатах работы Политбюро ЦК КПК, с которым ознакомились участники третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва и полностью одобрили его. Фото: Медиакорпорация Китая