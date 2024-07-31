Третий пленум ЦК КПК 20-го созыва принял решение об углублении реформ

При построении социалистической рыночной экономики в стране авторы документа призывают более эффективно использовать рыночные механизмы, создавать более справедливую рыночную среду и эффективно распределять ресурсы, при этом обеспечивать порядок и устранять нарушения. Также в документе заявлен курс на развитие структурных реформ в сфере предложения и создание новых драйверов в области развития. Авторы коммюнике говорят о необходимости совершенствования механизмов развития в стране передовых производств, глубокой интеграции реального сектора и цифровой экономики, развития сферы услуг, современной инфраструктуры, обеспечения безопасности производственных цепочек и цепочек поставок. Также в документе заявлена цель по углублению комплексных реформ в сфере образования, реформы научно-технической системы и систем развития кадрового потенциала. Для оздоровления системы макроэкономического управления участники пленума предложили совершенствовать систему макрорегулирования, продвигать реформы в бюджетно-налоговой, финансовой и других ключевых сферах. Также в коммюнике говорится о стимулировании интегрированного развития городских и сельских районов и углублении реформы земельной системы. Авторы документа говорят о необходимости совершенствования системы распределения доходов, улучшения политики приоритетного обеспечения занятости, оздоровления системы социального обеспечения, углубления реформы системы медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения, укрепления системы мер поддержки и услуг в области демографического развития. Отдельный раздел документа посвящен и эко-повестке. Авторы отмечают необходимость развития законодательства в данной сфере, призывают к систематическому сокращению выбросов углекислого газа, снижению уровня загрязнения, расширению площади озеленения.