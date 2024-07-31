Солнечная энергия активно используется в развитии сельских районов Китая

В прошлом году в сельских районах Китая приобрели 3 миллиона машин на новых источниках энергии, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Вслед за стремительным ростом продаж электромобилей начала активно развиваться сеть заправочных станций. Только в уезде Чанфэн провинции Аньхой, в прошлом году появилось 6 тысяч зарядных станций. А во всем Китае количество электрозаправок за год выросло на 70 процентов. Было открыто 120 тысяч новых станций. Такое количество уже вполне удовлетворяет потребности автовладельцев. Водители могут найти ближайшую станцию через приложение в телефоне.