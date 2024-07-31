Солнечная энергия активно используется в развитии сельских районов Китая

Приоритетным задачам по всестороннему стимулированию подъема села был посвящен «Документ номер 1», опубликованный в этом году. Важнейшими направлениями в работе признаны модернизация сельских электросетей, использование новых источников энергии и строительство электрозаправочных станций в сельских районах.
В прошлом году в сельских районах Китая приобрели 3 миллиона машин на новых источниках энергии, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Вслед за стремительным ростом продаж электромобилей начала активно развиваться сеть заправочных станций. Только в уезде Чанфэн провинции Аньхой, в прошлом году появилось 6 тысяч зарядных станций. А во всем Китае количество электрозаправок за год выросло на 70 процентов. Было открыто 120 тысяч новых станций. Такое количество уже вполне удовлетворяет потребности автовладельцев. Водители могут найти ближайшую станцию через приложение в телефоне.
Автомобили теперь в прямом смысле заряжаются энергией солнца. Электричество для заправок в этом уезде вырабатывается, в том числе с помощью солнечных батарей, установленных на крышах сельских домов.
В 2015 году благодаря государственным субсидиям солнечные панели устанавливали на крыше почти за 30 процентов от себестоимости. За 20 тысяч юаней можно было разместить 32 панели и зарабатывать по 8 тысяч юаней в год. Теперь стало еще проще: местные жители могут просто сдать свою крышу в аренду сетевой компании и получать за это в среднем по 3 тысячи юаней в год.
Солнечная энергия активно используется и в сельском хозяйстве. Теплицы в уезде Чанфэн, установленные на площади в 2,3 тысячи квадратных метров, являются одним из пилотных проектов реформ и инноваций в сфере энергетики. Солнечные батареи, установленные на крыше теплицы, позволяют сразу направить энергию на выращивание овощей, фруктов и рыбы. Батареи настолько мощные, что электричества вырабатывается даже больше чем нужно. Излишки энергии продают сетевой компании, выручая за них более 100 тысяч юаней в год.
Благодаря новым методам, площадь обрабатываемой земли увеличилась вдвое, а доходность из-за научного подхода к подкормке и посадке растений выросла приблизительно в 30 раз. Такая комплексная теплица может приносить экономическую выгоду в размере 1,3 миллиона долларов в год. Новые источники энергии призваны обеспечить энергетическую безопасность и помочь социально-экономическому развитию страны. Особое внимание уделяется селу, в котором с помощью новых технологий и зеленой энергетики, необходимо добиться уровня жизни современного города.