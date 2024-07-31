Китай и Центральная Азия совместно содействуют низкоуглеродному развитию

Китай и страны Центральной Азии углубляют сотрудничество в использовании возобновляемых источников энергии и новых транспортных средств, чтобы продвигать низкоуглеродную трансформацию энергетической индустрии и «зеленое» развитие в регионе.
В последние годы Китай укрепляет традиционные энергетические связи со странами Центральной Азии, помогая их компаниям сократить выбросы парниковых газов и расширяя сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.
Китай является лидером в этом направлении, обладая технологическими преимуществами и производственными мощностями. Международное энергетическое агентство сообщило, что в 2023 году новая установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире составила 510 млн кВт, причем доля Китая — более половины.
Фото: Медиакорпорация Китая
Центральная Азия богата водой, ветром и солнечным светом. Пять стран в регионе разработали ряд стратегий и нормативных актов по развитию индустрии на новых источниках энергии. Стратегия «Казахстан-2050» предполагает, что к 2050 году на долю новых источников энергии будет приходиться половина общего объема производства электроэнергии, а к 2060 году — достигнута углеродная нейтральность. В Стратегии перехода Узбекистана к зеленой экономике на 2019−2030 гг. предлагается увеличить долю производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии до 25 процентов к 2030 году. Национальная стратегия Туркменистана по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года и Закон Кыргызстана о возобновляемых источниках энергии подробно описывают развитие этой отрасли и укрепление сотрудничества с другими странами.
Эти стратегии и законы эффективно сочетаются с концепцией «Зеленого шелкового пути», предложенной Китаем, став важной основой для сотрудничества между двумя сторонами. В последние годы Китай помогал центральноазиатским странам в производстве ветро-, гидро- и солнечной энергетики. В Казахстане построены Тургусунская ГЭС, ветроэлектростанции в городе Жанатасе и Акмолинской области, Каскеленская и Капчагайская фотоэлектрические станции и другие проекты, которые поддерживают устойчивое развитие Казахстана.
В декабре 2023 года в Узбекистане был подключен к сети и начал вырабатывать электроэнергию первый блок солнечной электростанции мощностью 1 ГВт при участии китайских инвестиций, став крупнейшей СЭС в Центральной Азии. Бухарская ветроэлектростанция и Навоийская солнечная электростанция, построенные китайскими компаниями в Узбекистане, тоже подключены к энергосистеме для выработки электроэнергии.
В 2023 году в рамках первого саммита «Китай — Центральная Азия» был подписан ряд новых проектов в области ветро-, гидро- и солнечной энергии, что придало новый импульс энергетическому сотрудничеству между двумя сторонами.
Транспортные средства на новых источниках энергии в Центральной Азии
13 июня в Кыргызстан было доставлено 1000 китайских электробусов, чтобы снизить загрязнение воздуха в городе от транспорта.
Китай уже девять лет подряд занимает первое место в мире по производству и продажам транспортных средств на новых источниках энергии. Потенциальный спрос на подобные транспортные средства в Центральной Азии огромен, поэтому сотрудничество между ними приносит взаимную выгоду.
Фото: Медиакорпорация Китая
На центральноазиатском авторынке первыми появились китайские электробусы. В 2019 г. Казахстан купил 100 электробусов китайской марки Yutong E12, а затем совместно с Yutong построил автозавод QazTehna. В 2023 году Узбекистан заказал еще 300 китайских электробусов. Это означает только одно — китайские электробусы завоевали признание на рынке Центральной Азии.
Фото: Медиакорпорация Китая
В последние годы китайские легковые автомобили на новых источниках энергии также успешно вышли на авторынок Центральной Азии. В этом году компания GAC Aian впервые поставила в Таджикистан 1000 электромобилей AIONYPlus. В январе этого года начал работать завод BYD в Узбекистане, и ожидается, что на первом этапе проекта будет производиться 50 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в год. Три крупнейшие китайские автокомпании — Chery, Changan и Great Wall — подписали соглашение с казахстанской автомобильной компанией Astana об инвестировании 1,55 млрд долларов США в местное производство электромобилей. В Туркменистан также были экспортированы электромобили и электробусы китайских брендов.
Взаимовыгодное сотрудничество Китая и стран Центральной Азии в области новых источников энергии будет и впредь углубляться в целях совместного содействия низкоуглеродному развитию и решения проблем, связанных с изменением климата.
Подготовлено по материалам «Россия — Китай: главное».