Китай и Центральная Азия совместно содействуют низкоуглеродному развитию

Центральная Азия богата водой, ветром и солнечным светом. Пять стран в регионе разработали ряд стратегий и нормативных актов по развитию индустрии на новых источниках энергии. Стратегия «Казахстан-2050» предполагает, что к 2050 году на долю новых источников энергии будет приходиться половина общего объема производства электроэнергии, а к 2060 году — достигнута углеродная нейтральность. В Стратегии перехода Узбекистана к зеленой экономике на 2019−2030 гг. предлагается увеличить долю производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии до 25 процентов к 2030 году. Национальная стратегия Туркменистана по развитию возобновляемой энергетики до 2030 года и Закон Кыргызстана о возобновляемых источниках энергии подробно описывают развитие этой отрасли и укрепление сотрудничества с другими странами.