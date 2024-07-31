В Пекине состоялась пресс-конференция по итогам III пленума ЦК КПК 20-го созыва

Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн: «Мы все знаем, что в наше время технологии — основной драйвер производства, а таланты — самый важный ресурс. Инновации создают профессионалы, а они появляются благодаря образованию. В мире прямо сейчас появляется новая волна технологических инноваций и промышленной революции. Конкуренция за привлечение высококвалифицированных специалистов и завоевание высоких технологических позиций сейчас острее, как никогда, что побуждает нас воспитывать в Китае собственные таланты, стремиться к высокому уровню технологической независимости. С этой целью в итоговом коммюнике пленума намечена стратегия по углублению единой реформы в области образования и талантов».