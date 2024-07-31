В Пекине состоялась пресс-конференция по итогам III пленума ЦК КПК 20-го созыва

Представители ключевых секторов, включая финансы, экономику, образование и нормотворчество, рассказали о решениях третьего пленума ЦК КПК 20-го созыва. Важнейшим результатом пленума участники назвали решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации.
Зампредседателя ВК НПКСК Му Хун: «Политика реформ и открытости придала мощный импульс развитию Китая и направила экономику страны на путь высококачественного развития. Мы продолжим реформы по развитию социалистической рыночной экономики, построению современной рыночной системы, развитию частного сектора. Мы приложим все усилия для развития сферы инноваций, углубления реформ фискальной и финансовой систем, улучшения механизмов интегрированного развития городов и сельских районов, ускорения построения новой модели развития и новых систем развития высококачественной открытой экономики».
Как отметил замглавы Центра по изучению политики при ЦК КПК Тан Фанъюй, в итоговом коммюнике пленума предложено более 300 мер по продвижению реформ. Некоторые — новые, другие — усовершенствованные прежние. Согласно документу, к 2035 году КНР должна завершить построение социалистической рыночной экономики высокого уровня. На пути к этой цели в стране должна быть усилена роль рынка. Рыночная среда в целом должна стать более справедливой и активной, а распределение ресурсов — максимально эффективным и результативным.
Исполнительный замдиректора Канцелярии ЦК КПК по финансовым и экономическим вопросам Хань Вэньсю: «Пленум постановил, что для построения высококачественной социалистической рыночной экономики мы должны усиливать роль рынка, создать более честную и динамичную рыночную среду, стимулировать внутренние драйверы развития. С одной стороны, мы должны продолжать реформы в госсекторе, с другой — создавать благоприятную среду для негосударственного сектора, развивать механизмы привлечения частных компаний к реализации национальных проектов и поддерживать подходящие частные компании в их передовых разработках в области высоких технологий, имеющих стратегическое значение».
Важная роль в развитии Китая в итоговом коммюнике пленума отводится системе образования и науки. И власти намерены продолжать ее развитие.
Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн: «Мы все знаем, что в наше время технологии — основной драйвер производства, а таланты — самый важный ресурс. Инновации создают профессионалы, а они появляются благодаря образованию. В мире прямо сейчас появляется новая волна технологических инноваций и промышленной революции. Конкуренция за привлечение высококвалифицированных специалистов и завоевание высоких технологических позиций сейчас острее, как никогда, что побуждает нас воспитывать в Китае собственные таланты, стремиться к высокому уровню технологической независимости. С этой целью в итоговом коммюнике пленума намечена стратегия по углублению единой реформы в области образования и талантов».
Участники пресс-конференции отметили, что решения пленума не только продолжают курс на углубление реформ, но и открывают новую главу в продвижении китайской модернизации.