СМИ Таджикистана показывают 3-й сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

В Душанбе прошла церемония запуска в эфир СМИ Таджикистана третьего сезона телепрограмм «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» Медиакорпорации Китая на таджикском языке.
В этом цикле акцент делается на такие темы, как забота о народе, совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. Здесь собраны цитаты, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они отражают смыслы новой эпохи и ценность глобализации, заложенные в культурном коде китайской нации. Они могут стать для зрителей в Таджикистане своеобразным «окном» в Китай.
На мероприятии заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн сказал, что его впечатлил теплый прием китайской делегации в аэропорту, в частности то, что во время него звучали как таджикские, так и китайские песни. Он сказал, что две страны имеют долгую историю дружественных обменов, и отметил, что для нового цикла «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке были тщательно отобраны моменты, которые демонстрируют политическую мудрость и богатый культурный бэкграунд председателя КНР Си Цзиньпина. Он выразил надежду на то, что, посмотрев их, зрители в Таджикистане лучше поймут Китай. По словам Шэнь Хайсюна, Медиакорпорация Китая готова совместно с друзьями из всех слоев общества Таджикистана содействовать созданию китайско-таджикского сообщества единой судьбы, основанного на дружбе поколений, взаимовыгодном и беспроигрышном сотрудничестве.
Участники мероприятия из Таджикистана заявили, что под руководством глав двух государств двусторонние отношения сохраняют устойчивую динамику развития и являются достойным примером успешного сотрудничества между двумя древними народами. Они также выразили уверенность в том, что третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» Медиакорпорации Китая на таджикском языке позволит местной аудитории познакомиться с политическими взглядами председателя КНР и погрузиться в уникальную китайскую культуру, что будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран.
О том, что третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» поможет понять философию, взгляды и мировоззрение китайского лидера, а благодаря этому лучше понять Китай, заявил и бывший генсек ШОС Рашид Алимов.
Третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке разместили на своих платформах самая влиятельная газета Таджикистана «Народная газета», национальное агентство страны «Ховар», интернет-портал «Исмоили», а также порядка 100 других ведущих мировых СМИ. В Душанбе прошла церемония запуска в эфир СМИ Таджикистана третьего сезона телепрограмм «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» Медиакорпорации Китая на таджикском языке.
В этом цикле акцент делается на такие темы, как забота о народе, совместное процветание, защита экологии, передача культурного наследия, разнообразие цивилизаций. Здесь собраны цитаты, которые в ходе выступлений или в своих статьях использовал председатель КНР Си Цзиньпин. Они отражают смыслы новой эпохи и ценность глобализации, заложенные в культурном коде китайской нации. Они могут стать для зрителей в Таджикистане своеобразным «окном» в Китай.
На мероприятии заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн сказал, что его впечатлил теплый прием китайской делегации в аэропорту, в частности то, что во время него звучали как таджикские, так и китайские песни. Он сказал, что две страны имеют долгую историю дружественных обменов, и отметил, что для нового цикла «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке были тщательно отобраны моменты, которые демонстрируют политическую мудрость и богатый культурный бэкграунд председателя КНР Си Цзиньпина. Он выразил надежду на то, что, посмотрев их, зрители в Таджикистане лучше поймут Китай. По словам Шэнь Хайсюна, Медиакорпорация Китая готова совместно с друзьями из всех слоев общества Таджикистана содействовать созданию китайско-таджикского сообщества единой судьбы, основанного на дружбе поколений, взаимовыгодном и беспроигрышном сотрудничестве.
Участники мероприятия из Таджикистана заявили, что под руководством глав двух государств двусторонние отношения сохраняют устойчивую динамику развития и являются достойным примером успешного сотрудничества между двумя древними народами. Они также выразили уверенность в том, что третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» Медиакорпорации Китая на таджикском языке позволит местной аудитории познакомиться с политическими взглядами председателя КНР и погрузиться в уникальную китайскую культуру, что будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран.
О том, что третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» поможет понять философию, взгляды и мировоззрение китайского лидера, а благодаря этому лучше понять Китай, заявил и бывший генсек ШОС Рашид Алимов.
Третий сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке разместили на своих платформах самая влиятельная газета Таджикистана «Народная газета», национальное агентство страны «Ховар», интернет-портал «Исмоили», а также порядка 100 других ведущих мировых СМИ.