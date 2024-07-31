СМИ Таджикистана показывают 3-й сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

На мероприятии заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн сказал, что его впечатлил теплый прием китайской делегации в аэропорту, в частности то, что во время него звучали как таджикские, так и китайские песни. Он сказал, что две страны имеют долгую историю дружественных обменов, и отметил, что для нового цикла «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина» на таджикском языке были тщательно отобраны моменты, которые демонстрируют политическую мудрость и богатый культурный бэкграунд председателя КНР Си Цзиньпина. Он выразил надежду на то, что, посмотрев их, зрители в Таджикистане лучше поймут Китай. По словам Шэнь Хайсюна, Медиакорпорация Китая готова совместно с друзьями из всех слоев общества Таджикистана содействовать созданию китайско-таджикского сообщества единой судьбы, основанного на дружбе поколений, взаимовыгодном и беспроигрышном сотрудничестве.