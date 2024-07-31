Новый международный торговый коридор укрепит экономику и связи стран Евразии

Инициатива «Пояс и путь» формирует новые связи между странами Юго-Восточной Азии и Европы через Китай. Один из проектов называется Новый международный сухопутно-морской торговый коридор, совместно построенный регионами на западе Китая и странами АСЕАН.
Город Чунцин на юго-западе Китая — грузовой операционный центр и важнейший транспортный узел Нового международного сухопутно-морского торгового коридора. Проект был запущен в 2017 году, соединив экономический пояс северного Шелкового пути, а именно железнодорожный экспресс Китай — Европа, с южным Морским Шелковым путем, который включает страны и регионы юго-востока и юго-запада Азии. Вместе с портом Гоюань на реке Янцзы был сформирован комплексный логистический канал, который способствует торгово-экономическому обмену между Европой и Азией.
Фото: Медиакорпорация Китая
Чжо Биюань, главный инженер отдела грузовых перевозок управления «Китайских железных дорог» в городе Чэнду:
«Открытие этого маршрута облегчает региональное сообщение в направлениях с юга на север и на запад. Производители автомобилей в Чунцине теперь могут продавать свою продукцию не только в европейские страны, но и в страны Центральной Азии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В то же время на обратном пути на китайский рынок приходят продукты из европейских стран, а также свежие фрукты и злаки из стран АСЕАН».
В крупнейшем речном порту Китая Гоюань выстроились ряды новеньких китайских автомобилей «Чанъань», готовых к отправке на экспорт по новому международному торговому коридору. В первом квартале этого года зарубежные продажи компании «Чанъань Отомобайл» достигли почти 109 тысяч единиц, что на 80 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Медиакорпорация Китая
Ван Ди, старший менеджер отдела логистики компании Chang’an Automobile:
«Открытие нового сухопутно-морского коридора очень помогло продвижению и расширению нашей компании на международном рынке. Экспорт автозапчастей осуществляется специальными поездами по этому коридору, и годовой объем поставок, как ожидается, достигнет 600 тысяч контейнеров в год».
Еще одна компания из Чунцина, которая пожинает плоды нового маршрута, разрабатывает и производит технологии новых материалов. Ей также удалось вывести бизнес на глобальный уровень.
Линь Чжэн, управляющий по логистике компании Chongqing Wankai New Materials Technology:
«По сравнению с предыдущим, исключительно водным маршрутом, новый коридор позволяет сократить путь и сэкономить около 10 дней доставки. Таким образом, нам удалось занять лидирующие позиции на мировом рынке. Мы считаем, что торговый маршрут привлечет еще больше предприятий для развития бизнеса в Западном Китае и создания промышленных кластеров».
Кроме того, сухопутно-морской торговый коридор позволяет химической продукции, фруктам и злакам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН поступать на китайский рынок всего за несколько дней. В 2023 году объем перевозок по этому коридору увеличился на 21 процент в годовом исчислении. Список перевозимых товаров превысил тысячу наименований. Для сравнения: в 2017 году их было всего 50.
Фото: Медиакорпорация Китая
Лю Вэй, директор центра логистики и операций Нового международного сухопутно-морского торгового коридора:
«Новый торговый коридор предоставил больше рыночного пространства Китаю и странам, расположенным вдоль маршрута. Он укрепил торговые связи и промышленную взаимодополняемость между Китаем и странами АСЕАН, а также другими экономиками, что стало воплощением заявленной ранее китайской модели роста с “двойной циркуляцией”».
Таким образом, в течение семи лет стремительного развития Новый международный сухопутно-морской торговый коридор позволил западным провинциям и регионам Китая установить тесные связи с мировыми рынками, отправляя их грузы в 514 сухопутных и морских портов в 123 странах. Он также создает новые возможности для развития всех стран и регионов «Пояса и пути», еще раз доказывая его состоятельность.