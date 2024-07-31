Новый международный торговый коридор укрепит экономику и связи стран Евразии

«Открытие этого маршрута облегчает региональное сообщение в направлениях с юга на север и на запад. Производители автомобилей в Чунцине теперь могут продавать свою продукцию не только в европейские страны, но и в страны Центральной Азии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В то же время на обратном пути на китайский рынок приходят продукты из европейских стран, а также свежие фрукты и злаки из стран АСЕАН».