Тысячелетняя история Сианя обрела новую жизненную силу в современных условиях

Если говорить о самых оживленных туристических городах Китая, то Сиань, безусловно, входит в этот список. Когда бы вы ни приехали в столицу провинции Шэньси, улицы и переулки главных живописных мест здесь переполнены. В народе говорят, что туристический сезон в Сиане не делится на пиковый и непиковый, а только на пиковый и суперпиковый! Почему это место так популярно среди туристов?
Прежде всего, потому что оно когда-то было центром зарождения древней китайской цивилизации. В Сиане можно познакомиться с множеством исторических и культурных памятников. Город пережил расцвет и падение 13 династий. Терракотовая армия, которая считается восьмым чудом света; древняя городская стена, которая чего только не видела на своем веку; Большая пагода диких гусей, в которую были помещены буддистские статуи и реликвии… Все это раскрывает историческое наследие города и притягивает отдыхающих как магнит. Кроме того, Сиань славится своим богатым нематериальным культурным наследием, таким как опера «Циньцян» и сианьская ударная музыка.
Используя уникальный потенциал, власти Сианя создают разнообразные культурные проекты и активно продвигают их онлайн. Десять лет назад, когда я впервые побывала в Сиане, здесь можно было прогуляться только по традиционным туристическим маршрутам, которые включали Терракотовую армию, Большую и малую пагоды диких гусей, дворец Дамин и другие достопримечательности.
Фото: Медиакорпорация Китая
Теперь же путешествие в Сиань — это совершенно иной опыт, который сочетает в себе развлечения и инновации. Например, днем вы посещаете различные исторические места и музеи; вечером — тематический квартал городской жизни династии Тан «Двенадцать часов Чанъаня», где наряжаетесь в традиционную одежду и лакомитесь блюдами сианьской кухни. Как вариант, можно отправиться в «Неспящий город» Датан — известный культурно-развлекательный центр для туристов.
Сиань покоряет своей кухней, которая сочетает креатив, традиции и современность. Вы не устоите перед местными деликатесами, обещаю! Сиань в шутку даже называют «городом углеводов». Как человек, который был здесь 4 раза, подтверждаю: Сиань полон изысканной еды, и в приготовлении большинства блюд здесь используют муку. Это и хлебная лепешка с мясной начинкой «Жоуцзямо», и холодная лапша «Лянпи», и суп из баранины с клецками, лапша «бянбян», лапша Шаоцзы. Это не все достоинства столицы провинции Шэньси.
Фото: Медиакорпорация Китая
Помимо истории, культуры и кухни, я бы хотела описать Сиань как «международный мегаполис». Город выступает важным узлом между Востоком и Западом, его стратегическое положение уникально. За последние десять лет в Сиане прошло много важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум, Международная выставка Шелкового пути, Всемирный форум по культуре и туризму, Международный кинофестиваль Шелкового пути и Саммит «Китай — Центральная Азия». Друзей по всему миру у Сианя становится все больше. Сегодня мегаполис поддерживает обмены со 108 городами в 57 странах.
Сиань успешно продвигает свою культуру, привлекая туристов из разных уголков мира. Тысячелетняя история города обретает новую жизненную силу в современных условиях. У Сианя впереди светлое будущее!