Тысячелетняя история Сианя обрела новую жизненную силу в современных условиях

Прежде всего, потому что оно когда-то было центром зарождения древней китайской цивилизации. В Сиане можно познакомиться с множеством исторических и культурных памятников. Город пережил расцвет и падение 13 династий. Терракотовая армия, которая считается восьмым чудом света; древняя городская стена, которая чего только не видела на своем веку; Большая пагода диких гусей, в которую были помещены буддистские статуи и реликвии… Все это раскрывает историческое наследие города и притягивает отдыхающих как магнит. Кроме того, Сиань славится своим богатым нематериальным культурным наследием, таким как опера «Циньцян» и сианьская ударная музыка.