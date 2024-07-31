В китайском поселке производят треть скрипок и виолончелей в мир

Прекрасный день начинается с приятной мелодии. Восемь часов утра. Ученики начальной школы поселка Хуанцяо китайской провинции Цзянсу приступают к уроку игры на скрипке. Музыкальное воспитание популярно во многих местных начальных школах и детских садах. Дело в том, что в Хуанцяо производят отличные скрипки и виолончели.
В шестидесятых годах пять рабочих Шанхайского завода музыкальных инструментов вернулись домой в Хуанцяо и начали учить сельчан изготовлению струнно-смычковых инструментов. Спустя десятилетия в поселке сформировалась полная цепочка производства и сбыта продукции. В год здесь изготавливают более семисот тысяч инструментов. Это семьдесят процентов от всего производства скрипок и виолончелей в Китае и тридцать процентов от мирового показателя.
Сюй Сяофэн — один из первых скрипичных мастеров в Хуанцяо. Когда большинство людей рассматривали это ремесло как деревообработку, он начал более глубоко изучать технологии изготовления скрипок и повышать уровень всего местного производства.
Фото: Медиакорпорация Китая
Чтобы добиться наилучшего звучания, мастер разработал более семисот вариантов форм и размеров, сменил десяток материалов. Скрипки становились все более популярны в Китае, и рос спрос на их качество. Со временем инструменты Сюй Сяофэна стали «золотым стандартом» индустрии. Самая дорогая его скрипка была продана за 45 тысяч долларов.
Сюй Сяофэн, мастер по изготовлению скрипок:
"Прежде всего вы должны по-настоящему любить это ремесло.
Еще вам надо ознакомиться со скрипачами всех классов и узнать о различных школах изготовления инструментов. У них разные техники производства, материалы и тембр звучания в зависимости от задачи. Надеюсь, что молодые люди, которым интересно это дело, смогут глубоко изучить скрипичное мастерство и постоянно стремиться к совершенству. Тогда индустрия в Хуанцяо будет развиваться".
Все больше молодых людей в Хуанцяо присоединяются к команде по изготовлению скрипок. 30-летний Лю Лан — один из них. Его отец занимается изготовлением скрипок уже более 30 лет, и он с детства находился под его влиянием. Сам Лю Лан преподает игру на скрипке. У его учеников иногда ломались инструменты. Чтобы помочь им с ремонтом, Лю Лан начал учиться у отца. Умея играть на скрипке, он сразу улавливал разницу тембров при изготовлении.
Вначале молодой человек не все понимал, и ему потребовалось некоторое время для того, чтобы разобраться в нюансах. Малейшая недоработанная деталь может критически сказаться на качестве скрипки. Когда первая работа Лю Лана получила признание старых мастеров, он был неимоверно счастлив.
Фото: Медиакорпорация Китая
Серьезное отношение к каждой детали и постоянное стремление к лучшему — именно этот принцип передается скрипичными мастерами из поколения в поколение, поддерживая индустрию в Хуанцяо. Развитию отрасли помогают и местные власти.
В Хуанцяо проживают всего 200 тысяч человек, и более 30 тысяч из них вовлечены в индустрию изготовления скрипок и виолончелей. В небольшом поселке насчитывается более 220 компаний по производству музыкальных инструментов. На протяжении 60 лет путем исследований и инноваций местные предприятия смогли завоевать львиную долю на китайском рынке и даже конкурировать с иностранными производителями из Германии и Франции, создав собственные бренды за рубежом.
Фото: Медиакорпорация Китая
Ли Шу, председатель правления компании музыкальных инструментов «Фэнлин»:
«Для завоевания рынка прежде всего нужно высокое качество инструментов. Так качество скрипок и виолончелей определяется по двум основным аспектам — эстетике и звуку. И по ним мы превосходим международные стандарты. Другое наше преимущество — в услугах. Мы максимально выполняем требования клиентов, даже если приходится идти на уступки в прибыли».
«Королевы музыки» становятся доступными все большему числу жителей поселка. Игра на музыкальных инструментах теперь одно из любимых развлечений в свободное время. Местные власти планируют на основе скрипичной индустрии развивать культурный туризм в Хуанцяо.
Фото: Медиакорпорация Китая