В китайском поселке производят треть скрипок и виолончелей в мир

Все больше молодых людей в Хуанцяо присоединяются к команде по изготовлению скрипок. 30-летний Лю Лан — один из них. Его отец занимается изготовлением скрипок уже более 30 лет, и он с детства находился под его влиянием. Сам Лю Лан преподает игру на скрипке. У его учеников иногда ломались инструменты. Чтобы помочь им с ремонтом, Лю Лан начал учиться у отца. Умея играть на скрипке, он сразу улавливал разницу тембров при изготовлении.