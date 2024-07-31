Иностранным журналистам показали проект по озеленению пустыни в Синьцзяне

Теперь даже не верится, что на месте этого оазиса когда-то была безжизненная пустыня. Из-за недостатка воды и высокой засоленности почвы растения здесь не приживались, а местное население страдало от песчанных бурь. Пока не было принято решение начать освоение этих земель. Менее чем за 40 лет на площади 80 тысяч гектаров было высажено 14 миллионов деревьев. Борьбу с песками в городском уезде Аксу начинали с района Кекея, который и дал название всему масштабному проекту по озеленению пустыни.