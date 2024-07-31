Иностранным журналистам показали проект по озеленению пустыни в Синьцзяне

Настоящий оазис на месте пустыни, созданный за 40 лет, — масштабный проект по озеленению показали журналистам из 13 стран мира. Участники пресс-тура, организованного в рамках программы «Открываем Китай вместе», познакомились с культурой, традициями и экономическими достижениями в самом западном регионе страны — Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Теперь даже не верится, что на месте этого оазиса когда-то была безжизненная пустыня. Из-за недостатка воды и высокой засоленности почвы растения здесь не приживались, а местное население страдало от песчанных бурь. Пока не было принято решение начать освоение этих земель. Менее чем за 40 лет на площади 80 тысяч гектаров было высажено 14 миллионов деревьев. Борьбу с песками в городском уезде Аксу начинали с района Кекея, который и дал название всему масштабному проекту по озеленению пустыни.
Фото: Медиакорпорация Китая
Айнигар Амэр, замглавы выставочного зала Кекея:
«Когда этот проект только начинался, средств не было и за работу не платили. Люди разных национальностей в Аксу сами приняли решение улучшить экологическую обстановку и участвовать в посадке деревьев. И этим делом местные жители занимались из поколения в поколение, и такая работа никогда не прерывалась».
Теперь ямы, в которые сажают деревья, роют тракторы. Для полива саженцев используется технология капельного орошения. Так благодаря современным технологиям и специальной программе властей удалось сделать то, что раньше казалось невозможным. Озеленительный «проект Кекея» получил более 20 наград, в том числе премию «Национальный ландшафтный сад».
О самоотверженной борьбе с песками в городском уезде Аксу известно во всем Китае. Благодаря пресс-туру иностранных журналистов о проекте узнают и в других странах. А где-то китайский опыт пригодится в решении тех же проблем, с которыми смогли справиться жители Синьцзяна.
Эль-Хасан бен Яхья, корреспондент Марокканского информационного агентства:
«Этот проект показал решимость людей противостоять такому явлению, которое создает проблемы также в других частях мира. Например, в Северной Африке, где я живу, по мере наступления песков Сахары опустынивание стало угрозой всей экономике региона. И вот эффективность этого проекта — хороший пример, вдохновляющий наши страны. Поэтому я обязательно расскажу об этом проекте моей аудитории».
Пресс-тур с участием представителей СМИ разных стран мира проходит в рамках проекта «Открываем Китай вместе». В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, помимо реализации «проекта Кекея», журналисты узнали о достопримечательностях старинного города Кашгар и побывали в административном центре Синьцзяна — Урумчи, а также в Или-Казахском и Боро-Тала-Монгольском автономных округах.