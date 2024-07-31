Как благодаря курортному сбору появляются новые достопримечательности

Владимиров сообщил, что в ближайшие пять лет Ставрополье может получить благодаря ему более трех миллиардов рублей на развитие соответствующей инфраструктуры. Причем местные жители и гости края могут сами решить, как именно их использовать. До 1 сентября главы городов-курортов через свои социальные сети должны собрать соответствующие предложения от жителей и гостей КМВ. А затем до конца года провести голосование с целью выбрать объекты для работы — так же, как это делается с проектами комфортной городской среды.