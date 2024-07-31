Как благодаря курортному сбору появляются новые достопримечательности

На Ставрополье в 2023 году собрали рекордные 650 миллионов рублей курортного сбора. Сумма выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Это значит, растет туристический поток в край, а объекты размещения хорошо работают в плане взимания платы. Все собранные средства идут только на развитие инфраструктуры курортов, благоустройство и создание новых точек притяжения для отдыхающих.
По словам министра туризма и оздоровительных курортов региона Андрея Толбатова, собранная в 2023 году сумма превысила плановые показатели — ожидали около 590 миллионов рублей, а получили на 60 миллионов больше. За пять лет, что курортный сбор действует в регионе, на Ставрополье удалось создать досуговую инфраструктуру в тех местах, на которые денег в бюджете не хватало.
На территориях городов-курортов спроектировали, построили, реконструировали, благоустроили и отремонтировали 86 объектов, на которые потратили 1,8 миллиарда рублей. Среди них — Лечебный парк и парк Победы в Ессентуках, Курортный парк, Нижняя Каскадная лестница, сквер Бальнеогрязелечебницы, городской парк им. С. Говорухина в Железноводске.
Любопытно, что в Железноводске даже появились бронзовые плюшки #Спасибогостям — их монтируют в тротуары на объектах курортной инфраструктуры, построенных или отремонтированных за счет сбора. На плюшках изображена кружка-бюветница — логотип Железноводска, также на них указаны наименование объекта и даты благоустройства. Так в городе решили выразить благодарность гостям, которые помогают делать курорт лучше и комфортнее.
— В свою очередь, в Пятигорске приведены в порядок территории скверов на улице Братьев Бернардацци и «Подкова» в микрорайоне Белая Ромашка, реконструирован поющий фонтан, обустроен летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, — рассказали в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья.
Все средства идут только на развитие инфраструктуры курортов, благоустройство и создание новых точек притяжения.
В Кисловодске же благоустроили улицы Реброва и Ходжаева, сквер между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, скверы у памятников Ксении Ге и Д. И. Тюленеву на Курортном бульваре, мемориальный комплекс «Журавли», парк «Цветник», территорию, прилегающую к памятнику природы «Кольцо-гора», также установлены малые архитектурные формы на Курортном бульваре.
А в начале этого года на территории сквера Победы появилось новое игровое пространство с горками и качелями. Каждый игровой элемент представлен в виде букв, которые вместе собираются в слово «Привет». Так популярная городская локация преобразилась в креативное прогулочное место как для жителей, так и для гостей города.
— В среднем около 20 процентов сбора идет на содержание курортной инфраструктуры, потому что важно не только реконструировать и благоустраивать новые объекты притяжения, но и поддерживать то, что уже сделано, — отметил Андрей Толбатов.
Курортный сбор сейчас действует в пяти муниципалитетах Кавказских Минеральных Вод — в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Минеральных Водах, где находится главный аэропорт Северного Кавказа. Размер сбора — 100 рублей с человека в день. Платить его должны совершеннолетние гости со вторых суток пребывания в городе. Сбор взыскивается как с россиян, так и с иностранцев.
По инициативе главы края Владимира Владимирова в прошлом году утвердили региональную государственную программу «Туристско-рекреационный комплекс». Одно из ее направлений — развитие уникального туристско-лечебного потенциала Кавминвод. Чему как раз способствует и курортный сбор.
Владимиров сообщил, что в ближайшие пять лет Ставрополье может получить благодаря ему более трех миллиардов рублей на развитие соответствующей инфраструктуры. Причем местные жители и гости края могут сами решить, как именно их использовать. До 1 сентября главы городов-курортов через свои социальные сети должны собрать соответствующие предложения от жителей и гостей КМВ. А затем до конца года провести голосование с целью выбрать объекты для работы — так же, как это делается с проектами комфортной городской среды.
Как рассказала корреспонденту «РГ» полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова, механизм показал себя хорошо, поэтому его можно тиражировать и на другие города региона.
— Я за то, чтобы по всему краю распределялась антропогенная нагрузка. Можно отметить прекрасные перспективы у промышленного туризма в Невинномысске. В Изобильненском районе красивыми муралами украшен город Солнечнодольск, также там имеются казачьи подворья и замечательный музей самоваров. Есть ряд готовых туристических маршрутов по этому району. Ставрополь также достаточно привлекателен. Я думаю, что, если курортный сбор будет введен и в других городах края, это будет правильно, — подчеркнула Анна Наумова.