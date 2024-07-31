Дальний Восток ждет китайских туристов и инвесторов

Бадмацыренова подтвердила, что уже в следующем году минимальная численность подпадающей под российский безвиз тургруппы из КНР будет сокращена с пяти до трех человек, а срок безвизового пребывания — расширен с 15 до 21 дня. «Это откроет двери для семейного и более персонализированного туризма из Китая в Россию, в дальнейшем нарастит турпоток», — уверена она. По сообщению минэкономразвития, итоговый документ по новому режиму безвиза согласуют в сентябре нынешнего года, а сам режим вступит в силу уже в 2025 году.