Дальний Восток ждет китайских туристов и инвесторов

Дальневосточные регионы России представили китайским предпринимателям инвестпроекты в туристической сфере на общую сумму 21 млрд рублей.
Китайский капитал приглашают принять участие в развитии гостиничных комплексов и курортов рядом с Байкалом в Бурятии, строительстве всесезонного курорта с геотермальными источниками на Камчатке и многих других проектах.
Член экспертного совета по туризму Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Бадмацыренова отметила, что у Дальневосточного региона — огромный туристический потенциал. Здесь насчитывается шесть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 34 млн га особо охраняемых природных территорий, где возможно развивать экотуризм.
По ее словам, туристическая привлекательность Дальневосточного региона быстро растет. В 2023 году его посетили 6,3 млн туристов, при этом «темпы роста турпотока здесь в четыре раза выше среднероссийских».
По словам Бадмацыреновой, уже сейчас для китайских туристов разрабатываются новые маршруты. В частности, речь идет о трансграничных маршрутах между китайской провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком. Так, туроператоры представили двухнедельный тур Харбин — Сахалин — Курилы — Камчатка — Владивосток — Хабаровск — космодром «Восточный» — Благовещенск — Хэйхэ.
Интерес к этим туристическим предложениям есть, и довольно высокий. Особенно в соседних с Россией регионах КНР. «Граничащий с Россией северо-восточный регион Китая постоянно разрабатывает новые туристические маршруты в обоих направлениях, в том числе продвигая туризм со всего Китая на Дальний Восток России. Природа, пейзажи Дальнего Востока обладают неповторимым очарованием. Если китайские туристы не хотят ехать слишком далеко, в европейскую часть России, — с ее уникальной культурой можно познакомиться и на Дальнем Востоке», — заявил в интервью CGTN замдиректора Института России при Хэйлунцзянском университете Тэн Жэнь.
Фото: Медиакорпорация Китая
Ему вторит директор Института экономических исследований Хэйлунцзянской академии общественных наук Сунь Хаоцзинь: «Северо-восточный регион КНР заинтересован в развитии российского направления для стимулирования туризма и индустрии развлечений. Если северо-восточный регион хочет создать свой уникальный культурно-туристический бренд, ставку нужно делать в том числе на самые тесные связи с Россией».
Фото: Медиакорпорация Китая
И российские, и китайские специалисты выразили уверенность в том, что туризм на Дальнем Востоке станет новой точкой роста российско-китайского турпотока в целом. Напомним, что, по данным ФСБ, турпоток из Китая в Россию в 2023 году после снятия антиковидных ограничений мобильности вырос на 23 628%. Если в 2022-м Россию посетили 800 китайских туристов, то в 2023-м — уже 199 тысяч 800 путешественников. По объему турпоездок в Россию КНР оказалась на первом месте в мире.
Фото: Медиакорпорация Китая
В помощь восстановлению турпотоков — возобновленный с 1 августа 2023 года безвизовый режим для групповых туров между Россией и КНР. В 2024 году Россию в рамках безвизовых групповых туров посетят до 450 тысяч китайских туристов, спрогнозировала Мария Бадмацыренова. По ее словам, в январе — мае нынешнего года — еще до начала пика туристического сезона — Россию по безвизу уже посетили около 100 тысяч гостей из КНР.
Фото: Медиакорпорация Китая
Бадмацыренова подтвердила, что уже в следующем году минимальная численность подпадающей под российский безвиз тургруппы из КНР будет сокращена с пяти до трех человек, а срок безвизового пребывания — расширен с 15 до 21 дня. «Это откроет двери для семейного и более персонализированного туризма из Китая в Россию, в дальнейшем нарастит турпоток», — уверена она. По сообщению минэкономразвития, итоговый документ по новому режиму безвиза согласуют в сентябре нынешнего года, а сам режим вступит в силу уже в 2025 году.
Фото: Медиакорпорация Китая
Разумеется, для обслуживания растущего потока китайских туристов в России будет требоваться все больше квалифицированных кадров. Работа по удовлетворению растущего спроса на них ведется уже сейчас, рассказала представитель Россотрудничества Татьяна Уржумцева. В частности, Россия и Китай осенью 2024 года создадут Ассоциацию вузов туризма и индустрии гостеприимства. Изначально в ассоциацию войдут по 10 вузов с российской и китайской стороны. Это будет уже 15-я российско-китайская межвузовская ассоциация. Уржумцева пояснила, что входящие в ассоциацию вузы будут выдавать двойные дипломы, развернут активный обмен стажерами, наладят подготовку кадров для туристического и отельного бизнеса.
Фото: Медиакорпорация Китая