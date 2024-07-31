В Хабаровском крае подготовили экскурсоводов со знанием языка для гостей из КНР

Первую группу гидов-переводчиков специально для туристов из Китая подготовили в российском Хабаровске. С 1 июля для работы с гостями города нужна аккредитация. А на границе специалисты со знанием китайского на пике востребованности.
Первое официальное приветствие для гостей из Китая на российской стороне. Так группа гидов-переводчиков завершает свой курс обучения. Кто-то из них только делает первые шаги по Хабаровску в качестве экскурсовода. У других уже большой опыт работы.
Оксана Нейфельд, слушатель курсов гидов-переводчиков:
«Я более 20-ти лет работаю с китайскими гостями. И в своей практике я столкнулась с тем, что, когда они приезжают, не важно с какой целью, ты понимаешь, что нужно рассказывать историю города, историю страны, и в этой части специальные профессиональные знания имеют очень большую прикладную ценность».
Такие знания как раз и дают на специализированных курсах. Пройти их могли все желающие со знанием китайского языка.
Это совместный грантовый проект министерства туризма Хабаровского края и Тихоокеанского госуниверситета.
Фото: Медиакорпорация Китая
Владислав Чернов, доцент высшей школы медиа, коммуникаций и сервиса Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ:
«Чем отличается построение экскурсии для японских туристов и для китайских? Многие не придают значения — одно и то же, но это абсолютно разные туристы, разные подход, менталитет, особенности восприятия».
Валентина Асеева, представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровске:
«В нашем регионе, учитывая, что в летний период увеличивается поток наших соседей, приезжающих из Китая, конечно, гидов-переводчиков профессиональных не хватает».
В этом году Хабаровский край рассчитывает принять до 20 тысяч туристов из Китая. Этому способствует снижение стоимости авиабилетов из Харбина и Пекина, близость водной границы. Это первый сезон после пандемии, когда в полной мере действует безвизовый режим для туристических групп. Для гостей из Китая разработаны маршруты, которые выходят далеко за пределы привычных прогулок по городу.
Фото: Медиакорпорация Китая
Валентина Неретина, ведущий эксперт министерства туризма Хабаровского края РФ:
«Мы живем в условиях урбанизации, поэтому всем нам хочется единения с природой. Китайцы также интересуются рыбалкой, хотят посещать такие заповедные природные места. У нас большое количество глэмпингов, где предлагается много сопутствующих услуг».
Чтобы все это туристы могли оценить в полной мере, нужны специалисты, которые смогут донести информацию грамотно и интересно — экскурсоводы со знанием языка. Еще два года назад в России был принят закон, обязывающий гидов-переводчиков пройти специальную аккредитацию. Каждый регион создает свою аттестационную комиссию. В Хабаровском крае, граничащем с Китаем, логично выбрали именно это направление.
По итогам курсов эти экскурсоводы получат специальный пятилетний сертификат, без которого с 1 июля работа запрещена. Для них проведут ярмарку вакансий. Без работы они точно не останутся. В России спрос на специалистов со знанием китайского языка растет вместе с качеством сотрудничества двух стран.