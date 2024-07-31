В Хабаровском крае подготовили экскурсоводов со знанием языка для гостей из КНР

«Я более 20-ти лет работаю с китайскими гостями. И в своей практике я столкнулась с тем, что, когда они приезжают, не важно с какой целью, ты понимаешь, что нужно рассказывать историю города, историю страны, и в этой части специальные профессиональные знания имеют очень большую прикладную ценность».