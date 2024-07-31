Российские эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Пекина и Москвы

"Учитывая роль и вес Китая в мире, его экономическую мощь и дипломатическое, политическое влияние, можно говорить, что в принципе сегодня есть некие центры в формирующемся многополярном мире. Китайский центр или Пекин — один из этих главных центров — вместе с Россией и другими странами Глобального Юга. Они практически доказывают, что безопасность не должна делиться на НАТО и другие страны, на Запад и на Восток.