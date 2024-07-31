Российские эксперты рассказали о перспективах сотрудничества Пекина и Москвы

Российские ученые и политологи считают, что третий пленум ЦК КПК 20-го созыва откроет новый этап в качественном развитии Китая, в основе которого будет всестороннее углубление реформ и модернизация с китайской спецификой.
"Учитывая роль и вес Китая в мире, его экономическую мощь и дипломатическое, политическое влияние, можно говорить, что в принципе сегодня есть некие центры в формирующемся многополярном мире. Китайский центр или Пекин — один из этих главных центров — вместе с Россией и другими странами Глобального Юга. Они практически доказывают, что безопасность не должна делиться на НАТО и другие страны, на Запад и на Восток.
Проект Си Цзиньпина — глобальная инициатива глобальной безопасности означает, что это и есть возможность для слабых, не очень сильно развитых стран иметь как бы гарантию развития, гарантию модернизации, гарантию своего экономического обогащения и дальнейшего развития".
Павел Трощинский, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН:
«Китай ввел новую модель развития — показал уникальную эффективную модель, которая на самом деле абсолютно конкурентоспособна с Западом. Опыт Китая в создании экономических зон очень большой. Возьмем порт свободной торговли Хайнань, где сейчас сильно развиваются экономические зоны, снижаются административные барьеры, принимается необходимое законодательство — здесь России есть чему учиться. И мы, если будем внимательно следить за Китаем, учитывая что у нас очень хорошая синергия с Китаем, много точек соприкосновения, — мы можем достичь хороших совместных результатов».