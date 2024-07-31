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Городок в провинции Хэйлунцзян прославился на весь Китай своим медом

Источник: Российская газета

Пить с кипятком, намазывать на хлеб, делать маринад или заправку для фруктового салата. Мед издавна считают самым совершенным продуктом природы. На востоке соседствующей с Россией провинции Хэйлунцзян расположен городок Хулинь, прославившийся на весь Китай благодаря своему меду. В небольшом городке производят около двух тысяч тонн меда в год.

История развития пчеловодства в городке Хулинь насчитывает сотню лет. Условия для этого самые благоприятные: обильные водные ресурсы, густые леса и, конечно же, высокоэффективные «медовые работники». Здесь разводят черных пчел. В отличие от обычных они собирают гораздо больше меда и легко переносят низкие температуры — выживаемость остается высокой даже при минус 30.

Ли Цзяньчунь — пчеловод со стажем. Пасеку с женой он открыл больше 20 лет назад. Сейчас у Ли Цзяньчуня — более 100 пчелиных ульев. Он рассчитывает произвести около пяти тонн меда. Говорит, что занятие пчеловодством сделало жизнь его семьи намного лучше.

Фото: Медиакорпорация Китая

Ли Цзяньчунь, пчеловод:

«Мы купили квартиру в поселке. За год зарабатываем больше 100 тысяч юаней. Это хорошие деньги. Раньше, когда мы занимались фермерством, получали намного меньше, а иногда и вовсе терпели убытки. В то время мед у нас покупали по рекомендации родственников, теперь мы нашли компании, которые закупаются оптом».

Сейчас таких компаний в городке — больше 20. Они покупают у пчеловодов сырье и производят из него различную продукцию.

Чэнь Дун, глава компании по производству продуктов пчеловодства в поселке Инчунь провинции Хэйлунцзян:

«Наша компания работает с 2012-го. В основном торгуем липовым медом. У нас есть точки продаж по всей стране — в Пекине, Шанхае, провинциях Шаньдун, Гуандун и других местах. Также есть интернет-магазины. У нас широкий ассортимент продукции. Спрос на нее — огромный. Недавно участвовали в Китайско-Российском ЭКСПО и там тоже было много заказов».

Чтобы объединить усилия пчеловодов и бизнесменов и сделать местный мед стандартом качества, городская ассоциация пчеловодов зарегистрировала собственный бренд.

Ян Юйхуа, президент Ассоциации пчеловодов города Хулинь:

«Мы зарегистрировали свой бренд с географическим указанием от Министерства сельского хозяйства в 2010 году. У нас стандарты выше, чем общенациональные».

Пчеловодство в Хулине активно развивается, на данный момент суммарный годовой доход пчеловодов всего городского округа превышает 4,5 миллиона долларов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что для местных жителей мед приобретает вкус богатства, а маленькие пчелки воплощают мечту о процветании и благополучии сельского района.

Фото: Медиакорпорация Китая