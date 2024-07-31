Городок в провинции Хэйлунцзян прославился на весь Китай своим медом

«Мы купили квартиру в поселке. За год зарабатываем больше 100 тысяч юаней. Это хорошие деньги. Раньше, когда мы занимались фермерством, получали намного меньше, а иногда и вовсе терпели убытки. В то время мед у нас покупали по рекомендации родственников, теперь мы нашли компании, которые закупаются оптом».