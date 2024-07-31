Сергей Карякин рассказал главе Екатеринбурга, как чинил сгоревшую машину

«Это первая машина, у которой появилось прозвище. И это прозвище — “Феникс”», потому что она сгорела дотла и восстала из пепла. Это не фигура речи, это так и есть, — рассказал Сергей Карякин. — Благодаря поддержке Алексея Валерьевича Орлова, города, области, спонсоров, у нас была возможность восстановить машину. Запчасти, поверьте мне, стоят безумных денег. Благодаря поддержке у нас был необходимый объем запчастей, чтобы собрать машину заново. И мы сделали это. Да, мы опоздали на старт на час. Нам помогали механики из других команд, я сам работал, и то, что мы вышли на старт, это уже чудо. Финиш есть, четвертое место. Да, это не наш результат, мы привыкли побеждать, и могли победить, мы хорошо подготовились. Но так сложилось. Не могу сказать, что мне стыдно, то количество трудностей, что мы прошли во время этой гонки, оно прямо.. я вспоминаю, и даже сейчас ставится страшно. Но мы сделали это, благодаря своему характеру, желанию побеждать, мы проехали сто процентов дистанции, и я этим горжусь".