Ош стал первым городом-побратимом Владивостока в Центральной Азии

Кроме того, у Бишкека есть еще 24 города-партнера, в числе которых российские Москва, Санкт-Петербург, Миасс, Екатеринбург и Казань. Таким же статусом обладает и Челябинская область РФ. По словам экс-мэра столицы КР Кубанычбека Кулматова, разница между побратимами и партнерами в том, что с последними договариваются о сотрудничестве по конкретным направлениям. К примеру, в апреле 2024-го мэрии Москвы и Бишкека подписали Программу взаимодействия до 2027 года для реализации проектов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.