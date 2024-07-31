Ош стал первым городом-побратимом Владивостока в Центральной Азии

Владивосток и Ош стали городами-побратимами. Такой формат взаимодействия между РФ и КР существует уже не один десяток лет. Что значат подобные партнерские отношения для российско-кыргызского сотрудничества?
Побратимы и партнеры.
Соглашение об установлении побратимских связей между Владивостоком и Ошом подписано в ходе XI российско-кыргызской межрегиональной конференции. Она прошла в середине июля 2024-го в Красноярске. Документ завизировали заместители глав горадминистраций Дарья Стегний и Замир Юсупов. «Ош стал первым нашим побратимом в Кыргызской Республике и Центральной Азии в целом», — отметили в мэрии российского города.
Южная столица КР сотрудничает в таком формате не только с Владивостоком, но и с Новосибирском (с 2014-го), Санкт-Петербургом (с 2013-го), Ярославлем (с 2018-го) и Ростовом-на-Дону (с 2023-го). Кроме того, в списке городов-побратимов Оша китайские Урумчи, Синин, Ланьчжоу, Фошань, Сиань, Шицячжуань, Далянь, несколько турецких и казахстанских населенных пунктов.
В течение 2022−2023 годов были установлены партнерские отношения между Кызыл-Кией и Бердском (Новосибирская область РФ), Джалал-Абадом и Красноярском.
Что касается столицы КР, то она, согласно информации официального портала мэрии, «побраталась» с российской Уфой, иранскими Тегераном, Казвином, корейским Куми (данный город, кстати говоря, был первым, подписавшим соответствующее соглашение с Бишкеком, — это произошло в 1991 году), немецким Хемницем, казахстанскими Алматы и Астаной, турецкими Анкарой, Самсуном, Трабзоном, американским Колорадо-Спрингс, белорусским Минском, китайскими Ляньюньганем, Иньчуанем, Уханем, Циндао и столицей Катара Дохой.
Кроме того, у Бишкека есть еще 24 города-партнера, в числе которых российские Москва, Санкт-Петербург, Миасс, Екатеринбург и Казань. Таким же статусом обладает и Челябинская область РФ. По словам экс-мэра столицы КР Кубанычбека Кулматова, разница между побратимами и партнерами в том, что с последними договариваются о сотрудничестве по конкретным направлениям. К примеру, в апреле 2024-го мэрии Москвы и Бишкека подписали Программу взаимодействия до 2027 года для реализации проектов в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
Началось с телеграммы.
Породненными называют города, расположенные на территориях разных государств и установившие между собой постоянные дружественные связи. История этой практики началась в 1942 году, когда жители английского Ковентри — крупного промышленного центра, который в 1940-м был фактически разрушен бомбардировками немецкой авиации, — отправили телеграмму в Сталинград (ныне Волгоград). «Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего», — говорилось в послании.
Затем 800 женщин-жительниц Ковентри вышили свои имена на большой скатерти и через посольство СССР в Лондоне отправили ее в дар Сталинграду. В 1944-м два города, подписав соглашение, официально стали первыми в истории побратимами. Сегодня в мире таких уже более 4000, а в последнее воскресенье апреля отмечают их день.
Полезная практика.
Что же получает, скажем, столица КР (и, соответственно, ее жители), став побратимом какого-нибудь города? Может, у бишкекчанина, находящегося в Уфе, есть право пользоваться бесплатно общественным транспортом?
— Нет, конечно. Бытового уровня такие соглашения не затрагивают, так что ездить бесплатно на автобусах и троллейбусах у вас не получится. Речь, в первую очередь, идет о сотрудничестве для развития городов, о крупных совместных проектах, которые могут, к примеру, улучшить инфраструктуру. Это очень полезная практика, особенно с точки зрения обмена опытом, — рассказал корреспонденту «РГ» экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.
В меморандуме об установлении побратимских связей между Красноярском и Джалал-Абадом говорится о развитии экономических, социальных, культурных связей. «Наши города намерены активно сотрудничать в области образования, в первую очередь изучения русского языка. В перспективе будут организованы товарищеские спортивные соревнования и перекрестные визиты групп школьников и студентов», — пояснили в мэрии Красноярска.
Нередко побратимы приходят на помощь друг другу. В 2015 году в Ошской области произошло сильное землетрясение, в результате которого серьезные повреждения получило более 400 домов. На ликвидацию последствий стихийного бедствия выделило средства народное правительство китайской провинции Гуандун, которая до этого установила партнерские связи с южным регионом Кыргызстана. В числе других подобных примеров — предоставление гуманитарной помощи Бишкеку во время пандемии COVID-19 городами-побратимами. Ухань, Шэньчжэнь, Ляньюньган и Иньчуань поставляли столице маски, бесконтактные термометры и защитные костюмы.
Подавляющее большинство побратимов Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана находится в трех государствах — России, Китае и Турции. Это говорит о том, что главные принципы, на которых происходит породнение населенных пунктов, — географическая и культурная близость стран и народов, а также совместные экономические интересы.
Кстати.
Москва как город-партнер готова помогать Бишкеку. Об этом стало известно по итогам визита в столицу РФ мэра Айбека Джунушалиева и его встречи с Леонидом Тягачевым — советником Сергея Собянина.
— Москва выразила готовность оказывать содействие в различных направлениях, включая обмен опытом, привлечение инвестиций, применение передовых технологий и улучшение инфраструктуры, — сказали в муниципалитете столицы КР.
Ранее руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии Первопрестольной Сергей Черемин сообщил, что Москва планирует обсуждать сотрудничество с Бишкеком в сферах городского хозяйства. Главные цели — улучшение качества услуг, оказываемых жителям и гостям города, повышение уровня безопасности и комфортности проживания в столице КР.
Бишкеку, в первую очередь, необходимо строить новые дороги, а также продолжить установку систем видеофиксации на улицах и перекрестках города. Это поможет решить проблему пробок, которая с каждым годом становится все более актуальной. Город рассчитан на 300−350 тысяч автомобилей, а передвигается по его улицам сегодня в два раза больше единиц различного транспорта.
По словам Сергея Черемина, устранить заторы на дорогах можно, если грамотно планировать развитие городской дорожной сети. «Мэрия столицы России с удовольствием поделится подобного рода опытом с Бишкеком», — подчеркнул он.