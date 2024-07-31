На мосту через Амур в Комсомольске-на-Амуре изменится схема движения

— Проезд будет организован по одной полосе с помощью светофорного регулирования. В целях обеспечения безопасности на период ремонта также вводится запрет на движение грузового транспорта, максимальная нагрузка на одну ось которого превышает восемь тонн. Габарит проезда по ширине при этом не должен превышать 3,85 метров, — рассказали нашему корреспонденту в дирекции.