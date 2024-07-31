На мосту через Амур в Комсомольске-на-Амуре изменится схема движения

ДСД «Дальний Восток» информирует об изменении схемы проезда по мосту через реку Амур, который находится на подъезде к городу Комсомольск-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», корректировки для автомобильного транспорта вводятся с 1 августа в связи с масштабным ремонтом сооружения.
— Проезд будет организован по одной полосе с помощью светофорного регулирования. В целях обеспечения безопасности на период ремонта также вводится запрет на движение грузового транспорта, максимальная нагрузка на одну ось которого превышает восемь тонн. Габарит проезда по ширине при этом не должен превышать 3,85 метров, — рассказали нашему корреспонденту в дирекции.
Также вводятся ограничения скоростного режима движения по искусственному сооружению — он составит 30 километров в час, а дистанция между транспортными средствами не должна быть меньше 40 метров. ДСД «Дальний Восток» просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.
Напомним, что подрядчики дирекции приступили к ремонту моста через Амур в начале июля текущего года. Работы рассчитаны на три года. Объект технически сложный — длина каждого ферменного пролёта составляет более 350 метров, при этом работы будут проводиться на высоте 50 метров от уровня воды.
Согласно планам, специалисты должны отремонтировать пролётные строения и мостовое полотно. Также будет выполнена замена ограждений и уложено новое асфальтобетонное покрытие на всей протяжённости сооружения. Кроме того, проектом предусмотрено новое освещение проезжей части и архитектурно-художественная подсветка.