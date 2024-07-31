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Аэропорт «Байкал» вновь стал запасным для самолетов Иркутска

Самолеты направили в Улан-Удэ из-за непогоды в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В очередной раз из-за неблагоприятных погодных условий самолеты, которые держали курс на Иркутск, направились в Бурятию. Как сообщил в свое тг-канале директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на работе регулярных рейсов аэропорта Улан-Удэ это не сказывается.

— Сегодня работаем запасным аэродромом для Иркутска. Погода у соседей улучшается. Обслуживаем свои регулярные рейсы, — поделился начальник авиагавани.

Утренние туманы часто становятся причиной отправки на запасные аэродромы и задержки вылетов по направлением из областного центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт столицы Бурятии принимал иркутские самолеты 27 июля. Тогда воздушные судна не могли зайти на посадку в столице Приангарья из-за плотного тумана.