Аэропорт «Байкал» вновь стал запасным для самолетов Иркутска

В очередной раз из-за неблагоприятных погодных условий самолеты, которые держали курс на Иркутск, направились в Бурятию. Как сообщил в свое тг-канале директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на работе регулярных рейсов аэропорта Улан-Удэ это не сказывается.