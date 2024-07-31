Владивосток вышел на второе место в борьбе за звание Культурной столицы

Как поделилась заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова, в конкурсе принимают участие 26 городов страны. За Владивосток отдали голоса 62 039 человек. Лидирующую позицию занимает Владимир, за который проголосовали 75 427 человек, на третьем оказался Екатеринбург — 57 153.