Владивосток вышел на второе место в борьбе за звание Культурной столицы

Онлайн-голосование за выбор Культурной столицы России — 2026 решили продлить, таким образом, кто победитель станет известен 1 декабря. Владивосток, набравший 62 тысячи голосов, занял второе место по стране.
Как поделилась заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова, в конкурсе принимают участие 26 городов страны. За Владивосток отдали голоса 62 039 человек. Лидирующую позицию занимает Владимир, за который проголосовали 75 427 человек, на третьем оказался Екатеринбург — 57 153.
Отдать свой голосов можно с помощью портала «Госуслуги».
«Экспертное жюри рассмотрит заявки от всех городов, а также учтет результаты народного голосования. По итогам оценок за два этапа конкурса оргкомитет назовет культурную столицу России 2026 года», — уточнили специалисты минкультуры.