Олег Кожемяко: Молодежь верит в свой край и связывает с ним будущее

Во вторник, 30 июля, состоялся «Прямой разговор» с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Одним из вопросов, который был задан главе региона, касался присвоения статуса «Молодежной столицы России» Владивостоку.
Отвечая на вопрос, заданный из штаба Молодежной столицы, Олег Кожемяко подчеркнул, что такой высокий статус был получен Владивостоком в честной борьбе с помощью голосования жителей всего Дальнего Востока.
— Это позволило напомнить и дальневосточникам, и всей Российской Федерации о Владивостоке, о том, что здесь очень много молодежи. Молодежь верит в свой город, верит в свой край и связывает с ним свое будущее, — отметил Олег Кожемяко.
Глава Приморья также заметил, что Владивосток выходит на международный уровень: проводятся крупные политические, культурные и спортивные мероприятия, где активно принимает участие не только российская молодежь, но и молодые люди со всего мира.
— Мероприятия которые мы здесь проводим, дали возможность ребятам посмотреть на Владивосток, посмотреть на наши университеты, на море, горы. Это тот притягательный момент, который у молодого человека отразился, и он теперь будет связывать свое будущее с нами, — сказал Олег Кожемяко.
Напомним, весь 2024 год Владивосток наряду с Москвой носит почетный титул «Молодежная столица России». Таковы итоги всероссийского онлайн-голосования, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). В статусе Молодежной столицы России Владивосток готовит более 100 мероприятий.