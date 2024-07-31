Олег Кожемяко: Молодежь верит в свой край и связывает с ним будущее

— Это позволило напомнить и дальневосточникам, и всей Российской Федерации о Владивостоке, о том, что здесь очень много молодежи. Молодежь верит в свой город, верит в свой край и связывает с ним свое будущее, — отметил Олег Кожемяко.



Глава Приморья также заметил, что Владивосток выходит на международный уровень: проводятся крупные политические, культурные и спортивные мероприятия, где активно принимает участие не только российская молодежь, но и молодые люди со всего мира.