Лимиты на охотничий сезон 2024−2025 утвердили в Приморье

Специалисты отметили, что копытных достаточно и для охоты, и для хищников, которые питаются ими в дикой природе. В частности, животных хватит для кормления амурских тигров. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Константин Степанов уточнил, что в следующем сезоне работа по учету продолжится.