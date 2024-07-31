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Лимиты на охотничий сезон 2024−2025 утвердили в Приморье

Численность копытных животных к 1 апреля составила более 153 тысяч особей.

В связи с показателями охотничьих ресурсов за 1 апреля 2024 года, в Приморье утвердили новые лимиты добычи на сезон 2024−2025. Допустимая норма добычи животных разнится в зависимости от вида, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В Минлесхозе отметили, что норма для благородного оленя (изюбря) — 8,97% от общей численности: это 3513 особей. Для оленя пятнистого — 4012 особей (13,83% от численности), косули сибирской — 8396 особей (12,6%). Численность кабана превысила 14 тысяч особей, но охота на него закрыта до 2025 года.

Специалисты отметили, что копытных достаточно и для охоты, и для хищников, которые питаются ими в дикой природе. В частности, животных хватит для кормления амурских тигров. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Константин Степанов уточнил, что в следующем сезоне работа по учету продолжится.

Ранее «КП» писала о браконьере, который вырубил 100 тысяч кубометров леса на 600 миллионов рублей.

сельское хозяйство