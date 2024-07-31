Эксперты рассказали, почему отдых по системе all inclusive подходит не всем

Кроме того, обратил он внимание, изобилие блюд на шведском столе поражает только в первые два дня. Дальше становится очевидным, что меню особенно не меняется, потому что в задачи гостиницы не входит поразить воображение гостей. Достаточно, чтобы было вкусно, сытно и понятно. Качество питания тоже не всегда на высоте. Некоторые отели не выбрасывают оставшуюся еду со шведского стола, ведь так и разориться недолго. Поэтому сегодняшняя лазанья может вполне оказаться вчерашними макаронами, а не съеденная курочка — спокойно перекочевать в салат.