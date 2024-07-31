Эксперты рассказали, почему отдых по системе all inclusive подходит не всем

Планируя будущий отпуск, не всегда стоит отдавать предпочтение системе all inclusive, рассказали «РГ» эксперты. Дело в том, что у нее есть свои плюсы и минусы.
Для любителей малоподвижного пляжного отдыха и сытой доступной еды эта система идеально подходит, позволяя получать массу удовольствия при минимуме хлопот. А вот любителям активного отдыха с насыщенной программой лучше отдать предпочтение другим видам питания — например, только завтракам, говорит доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков. По его словам, в этом случае организацией повседневного питания придется заниматься самостоятельно, зато впечатления от отдыха будут намного ярче и интересней.
Эксперт пояснил, что главный недостаток all inclusive в том, что система буквально привязывает гостей к отелю и не дает узнать страну. «В основном такие отели — это изолированные от мира резервации, на территории которых туристы находятся целыми днями, изредка выезжая на экскурсии. В такой ситуации еда становится главным источником эмоций, а ее количество — показателем уровня комфорта», — отмечает Жуков.
Кроме того, обратил он внимание, изобилие блюд на шведском столе поражает только в первые два дня. Дальше становится очевидным, что меню особенно не меняется, потому что в задачи гостиницы не входит поразить воображение гостей. Достаточно, чтобы было вкусно, сытно и понятно. Качество питания тоже не всегда на высоте. Некоторые отели не выбрасывают оставшуюся еду со шведского стола, ведь так и разориться недолго. Поэтому сегодняшняя лазанья может вполне оказаться вчерашними макаронами, а не съеденная курочка — спокойно перекочевать в салат.
Тем не менее, отмечает управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина, отдых по системе all inclusive идеально подходит для семей с маленькими детьми. Ведь он предполагает широкий выбор блюд как для малышей, так и взрослых и подразумевает наличие всей необходимой инфраструктуры в непосредственной близости от номера туриста. Поэтому покидать территорию отеля ему не нужно.
Если турист не любит большие отели, а предпочитает уединение, то в России отдых по системе all inclusive ему не подходит, рассказали в российском туристическом сервисе бронирования жилья для отдыха Твил.ру. Дело в том, что в нашей стране этот формат готовы предоставить только крупные гостиничные комплексы, где количество номеров превышает 150−200. На Кубани таких отелей приблизительно 60, на курортах Крыма — около 10. В сезон средняя цена ночи проживания в них начинается от 6 тысяч рублей.
Тем не менее, в последнее время в России спрос на отдых по системе all inclusive вырос, говорят эксперты. По сравнению с прошлым годом количество туристов, которые предпочитают бронировать жилье с полным пансионом, увеличилось в два раза. Чаще всего туристы предпочитают такой отдых в Сочи, Анапе, Санкт-Петербурге и Москве.
Руководитель визовой туристической компании Visasam.ru Борис Соколов рекомендовал при выборе отдыха по системе all inclusive внимательно ознакомиться с условиями. В разных отелях они могут отличаться. Например, могут быть не включены алкогольные напитки, а обслуживание клиентов отеля по системе all inclusive быть лишь в определенные часы. Это значит, что в остальное время напитки и еда будут за дополнительную плату, заключил эксперт.