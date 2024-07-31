Один из павильонов на ВЭФ представит возможности развития Дальнего Востока

Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представят павильон «Развиваем Дальний»(16+) на выставке «Улица Дальнего Востока»(16+). Она пройдет с 3 по 8 сентября в рамках ВЭФ-2024 (16+). Павильон представит возможности развития макрорегиона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Участники форума, жители и гости дальневосточной столицы получат шанс познакомиться с возможностями самого большого макрорегиона России и отправиться в интерактивное путешествие по Дальнему Востоку. В списке — тематические мультимедийные экспозиции (16+) «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить». Они расскажут о динамике развития экономики дальневосточных городов, возможностях для получения высшего и профессионального образования, туристических маршрутах и объектах гостеприимства для отдыха или ярких впечатлений.
Каждый павильон, представляющий тот или иной дальневосточный регион, будет иметь свой особенный облик.
Каждая зона оснащена мультимедийным оборудованием и наполнена текстовым и видеоконтентом. Например, «Путешествовать» с помощью VR-устройства покажет посетителям главные достопримечательности региона, снятые камерами в формате 360. У представителей и гостей ВЭФ есть возможность познакомиться с видеодневниками участников Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — земля приключений» и изучить пройденные ими маршруты.
Нейросеть позволит попробовать себя в дальневосточной или арктической профессии будущего. А те, кто хотят получить работу на новых предприятиях, которые появляются на Дальнем Востоке, смогут построить новый маршрут своей карьеры.
Графическая анимированная «панорама», демонстрирующая узнаваемые инфраструктурные объекты каждого региона, покажет будущее дальневосточных городов. На центральных экранах гости смогут увидеть выполненный в «книжном» стиле ролик с объемными иллюстрациями для вдохновения Дальним Востоком.
В павильоне «Развиваем Дальний» также можно будет продегустировать продукцию, произведенную на «дальневосточном гектаре», узнать об участии в программе, бесплатно получить землю и пообщаться с людьми, реализующими свои проекты.
Также гости ВЭФ смогут получить информацию о действующих на территории ДФО механизмах господдержки предпринимателей, инвестирующих в экономику макрорегиона, и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей. Они реализуются по поручению президента России Владимира Путина.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что в 2013 году Президент России объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. С господдержкой построено более тысячи предприятий, инвесторами фактически вложено в экономику 4,4 трлн рублей.
«Традиционно на Восточном экономическом форуме мы подводим итоги того, что уже реализовано, и обсуждаем то, что предстоит сделать. Этой же теме посвящена и выставка “Улица Дальнего Востока”, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Напомним, технологии будущего, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация энергетических систем — темы, которые могут стать ключевыми на ВЭФ, который пройдет
Во Владивостоке на время проведения IX Восточного экономического форума введут ограничения для всех видов судов. Исключения составят плавсредства, используемые на форуме, и местные пассажирские линии. Также, III Международная Владивостокская регата (16+) пройдёт в рамках ВЭФ. В соревнованиях примут участие сотни спортсменов из России и зарубежных стран.
К слову, в Приморье многие жители выразили готовность внести свой вклад в организацию девятого ВЭФ. Приём заявок от добровольцев окончен, в этом году их число превысило три тысячи.