Один из павильонов на ВЭФ представит возможности развития Дальнего Востока

Напомним, технологии будущего, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация энергетических систем — темы, которые могут стать ключевыми на ВЭФ, который пройдет 3—6 сентября в этом году. Регион активно готовится представить свои текущие и новые инвестиционные инициативы, туристические достопримечательности, а также транспортно-логистические возможности на предстоящей выставке «Улица Дальнего Востока». Кроме того, президент России Владимир Путин еще 17 мая пригласил китайскую делегацию на IX Восточный экономический форум во Владивостоке. Также, Российская Федерация и Республика Союз Мьянма на IX Восточном экономическом форуме планируют подписать соглашение о введении безвизового режима.