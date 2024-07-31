Темпы ямочного ремонта ускоряют в Хабаровске

В Хабаровске продолжаются работы по ямочному ремонту в ускоренном режиме. Активно ликвидируют выбоины на участке по улице Тихоокеанской на пересечении с Джамбула. Ремонт здесь находится на завершающей стадии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачу ускорить темпы ямочного ремонта в городе. Подрядчики работают в усиленном режиме, ремонтируя наиболее нуждающиеся участки. В первую очередь это трассы с большим трафиком и те, по которым ходит общественный транспорт. Сотрудники городского управления дорог следят за соблюдением графика работ», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В ближайшие дни дорожники проведут ямочный ремонт на улице Тихоокеанской до улицы Фоломеева.
«Также масштабные работы, по обращениям жителей, проводятся в поселке Горького. Для их выполнения заключен отдельный контракт, а еще один контракт предусмотрен для ямочного ремонта в других частях города. По этим контрактам планируется заменить 23 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия», — сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов.