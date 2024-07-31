Темпы ямочного ремонта ускоряют в Хабаровске

«Также масштабные работы, по обращениям жителей, проводятся в поселке Горького. Для их выполнения заключен отдельный контракт, а еще один контракт предусмотрен для ямочного ремонта в других частях города. По этим контрактам планируется заменить 23 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия», — сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Лютов.