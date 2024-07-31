Зачем хабаровчанин устроился внештатником в полицию

— Внештатным сотрудником полиции может стать любой желающий, у которого нет ограничений по здоровью или наличию судимости, — уточняет сотрудник группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов. — Нужно написать заявление и пройти процедуру проверки. При принятии положительного решения издается приказ. Человек официально становится внештатным сотрудником. У него появляются права и обязанности, прописанные в федеральном законе. Они опубликованы на сайте УМВД. Ознакомьтесь, чтобы оценить, подходит ли вам эта деятельность. Важно понимать, что внештатный сотрудник действует строго по указаниям закрепленного за ним полицейского. Он не может самостоятельно проводить оперативно-розыскные мероприятия, вести следствие, принимать граждан и участвовать в мероприятиях, связанных с риском для жизни и здоровья, не имеет права составлять протоколы об административных нарушениях.