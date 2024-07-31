Зачем хабаровчанин устроился внештатником в полицию

Единственный в Хабаровском крае внештатный сотрудник полиции совмещает учебу, работу и помощь участковому. Последнее — на добровольной основе и абсолютно безвозмездно.
Все свободное время хабаровский студент Эмиль Соломин проводит в опорном пункте полиции родного поселка Березовка — отдаленного микрорайона Хабаровска. Парень мечтает, что после института наденет погоны и станет участковым.
— С детства слушал истории деда о том, как интересна служба в милиции. Он почти 20 лет был сотрудником УМВД, большую часть времени работал участковым здесь, в Березовке. Я так проникся его рассказами, что твердо решил — стану полицейским, — рассказывает Эмиль Соломин. — Пока учусь на юридическом. Написал заявление, чтобы приняли внештатным сотрудником. По словам деда, у него два-три таких помощника всегда были. Подспорье хорошее, ведь участковому в одиночку тяжело.
За два года Эмиль «примелькался» — любители нарушать общественный порядок уже усвоили, что спорить с ним себе дороже. Если сделает замечание — будь добр отреагировать. Так, местный поклонник Бахуса попался студенту на детской площадке за распитием алкоголя. Как положено по закону, Соломин представился, предъявил справку (у внештатников нет удостоверения и форменной одежды) и потребовал прекратить противоправные деяния. Реакции не последовало, и тогда Эмиль вызвал наряд. В результате на гражданина составили два протокола: за распитие алкоголя в общественном месте и отказ выполнять требования полицейского внештатника.
У Эмиля нет рабочего места в опорном пункте. С участковым он делает обходы, отправляется на вызовы. За неделю узнает о жителях Березовки столько, сколько другие не услышат и за год.
— К сожалению, хорошего видишь мало. В основном, вызывают на семейные конфликты, — говорит внештатник. — Вместе с участковым пытаемся разобраться в бытовых ссорах. Самая частая причина, по которой они происходят, — алкогольная. Пьяные люди пускают в ход кулаки, могут схватиться и за нож. Конечно, нам они совсем не рады. Я уже усвоил, что с такими нужно разговаривать спокойно, не повышая голоса, чтобы не спровоцировать агрессию.
На счету Эмиля два раскрытых преступления. За одно получил благодарность, за второе — часы от УМВД.
А дело было так. В березовских магазинах самообслуживания кто-то стал подворовывать. Исчезали с полок бутылки со спиртным, закуски и подсолнечное масло. Подозрение пало на ранее судимого местного жителя. Но заявление в полицию подала лишь одна торговая точка, а сумма ущерба предполагала только административное наказание. Поселковый участковый поручил внештатнику пройтись с фотографией подозреваемого по другим магазинам. Эмиль нашел потерпевших и убедил их написать заявления. В результате магазинный вор отправился за решетку.
Прошлой осенью Эмиль вычислил злоумышленницу, которая устроила шоппинг за чужой счет. Жительница Березовки обронила банковскую карту, выходя из магазина. Вечером увидела уведомления об оплаченных покупках. Карту пришлось срочно блокировать, но неизвестный успел потратить шесть тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
Эмиль обошел торговые точки, откуда приходили сообщения. Вместе с охраной посмотрел записи с камер видеонаблюдения у касс. Подозрение пало на гражданку средних лет. На следующее утро Эмиль по пути в институт увидел в автобусе эту гражданку. Тут уж было не до пар! Студент вышел вместе с подозреваемой, проследил ее путь и сообщил полицейским. Ведь у внештатника нет права задерживать граждан.
Дама призналась, что в Березовке гостила у подруги. Нашла банковскую карту и, не думая о последствиях, рассчиталась ею в магазине. Закон она нарушила впервые, но наказание может быть суровым — до шести лет лишения свободы.
Утром у Эмиля лекции, после обеда — работа: он оператор в местной телекомпании. Вечером — охрана правопорядка в родной Березовке. Друзья и родственники выбор Эмиля оценили. Дед с удовольствием обсуждает с ним полицейские будни, сравнивая их со своей службой.
— Внештатным сотрудником полиции может стать любой желающий, у которого нет ограничений по здоровью или наличию судимости, — уточняет сотрудник группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов. — Нужно написать заявление и пройти процедуру проверки. При принятии положительного решения издается приказ. Человек официально становится внештатным сотрудником. У него появляются права и обязанности, прописанные в федеральном законе. Они опубликованы на сайте УМВД. Ознакомьтесь, чтобы оценить, подходит ли вам эта деятельность. Важно понимать, что внештатный сотрудник действует строго по указаниям закрепленного за ним полицейского. Он не может самостоятельно проводить оперативно-розыскные мероприятия, вести следствие, принимать граждан и участвовать в мероприятиях, связанных с риском для жизни и здоровья, не имеет права составлять протоколы об административных нарушениях.
При этом внештатник может требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния, обеспечивать сохранность вещдоков на месте происшествия или правонарушения. Получать информацию, необходимую для охраны порядка.
— Мне нравится, что я могу наблюдать за работой участкового уполномоченного, видеть, как нужно взаимодействовать с разными людьми, выстраивать общение с гражданами, заполнять документы, делать обходы района. Все это пригодится, когда после института пойду служить в полицию. Я твердо решил, что хочу быть участковым. Да, это непростая работа, в ней много сложностей. Времени и сил надо приложить немало, но я считаю, что справлюсь, — уверено говорит Эмиль.