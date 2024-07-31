В Братске полуторагодовалый мальчик упал с восьмого этажа

Полиция возбудила уголовное дело после трагического инцидента в Братске Иркутской области, где с высоты восьмого этажа упал ребенок.
По данным правоохранителей, накануне в одной из квартир многоэтажки на улице Комсомольской молодая мама уложила полуторагодовалого сына спать и вышла в другую комнату. Проснувшийся вскоре мальчик встал с постели, забрался на подоконник и выпал в окно. Женщина обнаружила отсутствие ребенка, услышав крики с улицы.
Травмы, полученные малышом при падении, оказались смертельными. Полиция уточняет обстоятельства случившегося, проинформировали в региональном управлении МВД.
Несколько дней назад похожий случай произошел в столице соседнего региона — Красноярского края: мальчик в возрасте полутора лет упал с восьмого этажа. После ЧП у матери забрали и поместили в специальные учреждения троих малолетних дочерей.