Специальный раздел для участников СВО появился на Госуслугах

На платформе фонд собрал воедино все меры поддержки, которые действуют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Их общее число — 4840. Они разделены по категориям: военнослужащие, мобилизованные, защитники Донбасса, сотрудники ЧВК, участники добровольческих объединений. Теперь каждый герой сможет найти полагающиеся именно ему меры поддержки. Для удобства подготовлена видеоинструкция, в которой подробно рассказывается, как в разделе на портале «Госуслуги» выбрать полагающиеся именно вам меры, познакомиться со сроками оказания, списком документов и местом, где их можно получить.