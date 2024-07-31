Специальный раздел для участников СВО появился на Госуслугах

Фонд «Защитники Отечества» совместно с Министерством цифрового развития России запустил сервис на портале «Госуслуги» для действующих и уволенных со службы участников СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На платформе фонд собрал воедино все меры поддержки, которые действуют на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Их общее число — 4840. Они разделены по категориям: военнослужащие, мобилизованные, защитники Донбасса, сотрудники ЧВК, участники добровольческих объединений. Теперь каждый герой сможет найти полагающиеся именно ему меры поддержки. Для удобства подготовлена видеоинструкция, в которой подробно рассказывается, как в разделе на портале «Госуслуги» выбрать полагающиеся именно вам меры, познакомиться со сроками оказания, списком документов и местом, где их можно получить.
Если нет возможности воспользоваться этим сервисом, участники СВО всегда могут позвонить по телефону горячей линии 117 (добавочный 1) или обратиться лично в филиал фонда «Защитники Отечества».
В Хабаровске это можно сделать по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 54. ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья. Тел