Студентом СФУ хотел стать 75-летний житель Красноярского края

Депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев опубликовал предварительные итоги приемной кампании в СФУ. Так, всего на обучение в институтах университета было подано 69 545 заявлений из 75 субъектов страны, еще почти 1000 — от иностранцев. Одно из заявлений поступило от 75-летнего жителя села Светлолобово Новоселовского района, пенсионер заявил о своем желании получить высшее образование. Пока это самый почтенный абитуриент в истории СФУ. Предыдущий диплом об образовании (по окончании техникума) ему был выдан в 1974 году!