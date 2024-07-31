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Студентом СФУ хотел стать 75-летний житель Красноярского края

Он подал заявление в Институт космических и информационных технологий СФУ на программную инженерию, информатику и вычислительную технику.

Источник: РИА "Новости"

Депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев опубликовал предварительные итоги приемной кампании в СФУ. Так, всего на обучение в институтах университета было подано 69 545 заявлений из 75 субъектов страны, еще почти 1000 — от иностранцев. Одно из заявлений поступило от 75-летнего жителя села Светлолобово Новоселовского района, пенсионер заявил о своем желании получить высшее образование. Пока это самый почтенный абитуриент в истории СФУ. Предыдущий диплом об образовании (по окончании техникума) ему был выдан в 1974 году!

По итогам вступительных испытаний он выбыл из конкурса. Но сам факт стремления к образованию в одном из лучших вузов страны уже вызывает невероятное уважение, — написал депутат Зайцев.

образование