Глава Кыргызстана составил компанию пассажирам поезда на Иссык-Куль

Садыр Жапаров появился в поезде на Балыкчи неслучайно. Незадолго до того, как сесть в вагон, он внепланово посетил главный железнодорожный вокзал столицы — Бишкек-2. В здании, построенном еще в 1938 году, сегодня ведется капитальный ремонт. Специалисты восстанавливают уникальный декор и одновременно проводят модернизацию, чтобы сделать вокзал более современным. Одновременно работы ведутся и на прилегающей к вокзалу территории. За последние десятилетия, как оказалось, на подобную необходимость никто из власть предержащих должного внимания не обращал.