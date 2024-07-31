Глава Кыргызстана составил компанию пассажирам поезда на Иссык-Куль

Необычный пассажир неожиданно появился 28 июля в поезде, следующем из Бишкека в Балыкчи — город на побережье Иссык-Куля. Компанию отдыхающим, выбравшим на пути к горной жемчужине живописную железную дорогу, составил глава Кыргызстана Садыр Жапаров.
Президент республики выслушал впечатления попутчиков о путешествии и сервисе, а заодно о вокзале, от которого отправился поезд. Самые бойкие пассажиры воспользовались возможностью, чтобы сделать с главой государства селфи.
Садыр Жапаров появился в поезде на Балыкчи неслучайно. Незадолго до того, как сесть в вагон, он внепланово посетил главный железнодорожный вокзал столицы — Бишкек-2. В здании, построенном еще в 1938 году, сегодня ведется капитальный ремонт. Специалисты восстанавливают уникальный декор и одновременно проводят модернизацию, чтобы сделать вокзал более современным. Одновременно работы ведутся и на прилегающей к вокзалу территории. За последние десятилетия, как оказалось, на подобную необходимость никто из власть предержащих должного внимания не обращал.
Президент поручил руководству госпредприятия «Кыргыз темир жолу» (КТЖ — «Кыргызская железная дорога») учесть все замечания по безопасности пассажиров и принять необходимые меры для их устранения.
Вместе с тем.
Генеральный директор КТЖ Азамат Сакиев проинформировал президента КР о ходе строительства железной дороги «Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече», протяженность которой составит 186 км. По его словам, до конца года в целом планируется проложить 40 километров путей. Строительство этой ветки началось в 2022 году.