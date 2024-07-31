В Хабаровском крае продолжают работать мобильные медицинские бригады

Специалисты мобильных медицинских бригад провели выездной прием жителей Бикина, который был организован министерством здравоохранения края по поручению врио губернатора Дмитрия Демешина. За день специалисты провели около 80 осмотров и смогли выявить у некоторых пациентов подозрения на опасные патологии, а в некоторых случаях выдали направления на госпитализацию для проведения оперативных вмешательств в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Параллельно с врачебным приемом исполняющая обязанности министра здравоохранения Инна Малинина совместно с главным врачом Бикинской ЦРБ провели встречу с местными жителями, на встречу с которыми пришли больше 30 человек. Большая часть вопросов была связана с обеспечением пациентов медикаментами и дефицитом специалистов.
— Я шесть лет назад перенесла инфаркт, с тех пор прохожу лечение, восстанавливаюсь. Некоторые симптомы меня беспокоят до сих пор: не могу долго ходить, сразу возникает отдышка. Врач-кардиолог выписал лекарства, объяснил, что мне необходима операция — шунтирование. Сказал, теперь дело за мной, как только настроюсь, поеду на госпитализацию, сразу примут. Он оставил направление и контакты для связи. Очень рада приезду докторов, ждем их всегда с нетерпением, надеемся, что такие визиты станут регулярными, — поделилась мнением местная жительница Наталья Сенина.
Чтобы сделать медицину доступнее, отдаленные поселения по закрепленным районам в течение года посещают медицинские десанты 13 краевых медорганизаций. Также по поселениям курсируют 17 передвижных мобильных комплексов, которые базируются при центральных районных больницах.
— Проблема с медицинскими кадрами — общероссийская, но на региональном уровне принимаются беспрецедентные меры для ее решения, в том числе в части подготовки и привлечения узких специалистов. В этом году по поручению главы региона Дмитрия Викторовича Демешина более чем в четыре раза увеличили набор в краевую целевую ординатуру. За счет краевого бюджета в этом году готовы принять 96 человек в ДВГМУ и ИПКСЗ. Хабаровский край — один из немногих регионов, где в таком формате поддерживают молодых специалистов. Гранты на их подготовку правительство края начало предоставлять в 2022 году, тогда приняли 8 человек, в прошлом году поступили 22, в этом — 96 бюджетных мест. Отличная динамика, — прокомментировала и.о. министра здравоохранения Инна Малинина.
Частично решить вопрос нехватки кадров позволяет и реализация программ поддержки. Так, на территории края с 2012 года реализуется программа «Земский доктор/Земский фельдшер». До конца года в рамках реализации программы планируется привлечь 75 специалистов, в том числе 47 врачей и 28 средних медицинских работников.
Отметим, что мобильные бригады продолжат выезжать в районы Хабаровского края на регулярной основе. График выездов будет скорректирован в соответствии с потребностью жителей в конкретных врачах, а круг привлекаемых к выездной работе специалистов будет расширен.