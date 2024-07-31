В Хабаровском крае продолжают работать мобильные медицинские бригады

— Проблема с медицинскими кадрами — общероссийская, но на региональном уровне принимаются беспрецедентные меры для ее решения, в том числе в части подготовки и привлечения узких специалистов. В этом году по поручению главы региона Дмитрия Викторовича Демешина более чем в четыре раза увеличили набор в краевую целевую ординатуру. За счет краевого бюджета в этом году готовы принять 96 человек в ДВГМУ и ИПКСЗ. Хабаровский край — один из немногих регионов, где в таком формате поддерживают молодых специалистов. Гранты на их подготовку правительство края начало предоставлять в 2022 году, тогда приняли 8 человек, в прошлом году поступили 22, в этом — 96 бюджетных мест. Отличная динамика, — прокомментировала и.о. министра здравоохранения Инна Малинина.