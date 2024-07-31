Пожилые жители Красноярского края могут рассказать о своих интернет-достижениях

Желающим поучаствовать нужно подать заявку и прислать конкурсную работу по одной из предложенных тем: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» «Семейная интернет-история». В этом году добавлена и спецноминация «Мои авторские разработки» для преподавателей курсов компьютерной грамотности для пожилых.
Они могут рассказать о своих методиках. По данным пресс-службы министерства соцполитики Красноярского края, на конкурс уже поступило более 1 300 работ. Красноярский край входит в топ-10 активных регионов-участников.
Например, на конкурс заявилась красноярка Александра Жалыбина — слушатель одного из филиалов университета «Активное долголетие», который действует в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Демография». В Год семьи она поделилась своей «Семейной интернет-историей» и рассказала, как ей и ее родным удалось составить семейное древо.