Пожилые жители Красноярского края могут рассказать о своих интернет-достижениях

Например, на конкурс заявилась красноярка Александра Жалыбина — слушатель одного из филиалов университета «Активное долголетие», который действует в Красноярском крае в рамках нацпроекта «Демография». В Год семьи она поделилась своей «Семейной интернет-историей» и рассказала, как ей и ее родным удалось составить семейное древо.