Матвиенко предложила сделать Красноярский край опорным регионом по развитию финансовой грамотности населения

В дальнейшем опыт, наработанный в регионе, можно будет использовать и в других субъектах страны. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина тоже отметила работу с финансовым просвещением, которую проводит край, и поблагодарила за эту работу губернатора.
Красноярский край уже формирует политику финансовой грамотности. Так, в школах региона организованы уроки финансовой грамотности. По словам главы региона, развитие финансовой культуры поможет людям рационально реагировать на различные экономические новости, в том числе на темы, связанные с повышением или понижением ключевой ставки ЦБ.
Сегодня между работодателями идет борьба за работников, за людей, которые будут создавать наше национальное будущее. Если у человека все нормально с личными финансами, то он будет больше думать о работе, а не о своих кредитах и так далее. И просвещение играет здесь ключевую роль, — подчеркнул в своем выступлении Михаил Котюков. Также губернатор пригласил сенаторов и глав регионов в Красноярск. В октябре сибирский город планирует стать местом проведения Всероссийской конференции в сфере финансового просвещения.