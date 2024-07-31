Матвиенко предложила сделать Красноярский край опорным регионом по развитию финансовой грамотности населения

Сегодня между работодателями идет борьба за работников, за людей, которые будут создавать наше национальное будущее. Если у человека все нормально с личными финансами, то он будет больше думать о работе, а не о своих кредитах и так далее. И просвещение играет здесь ключевую роль, — подчеркнул в своем выступлении Михаил Котюков. Также губернатор пригласил сенаторов и глав регионов в Красноярск. В октябре сибирский город планирует стать местом проведения Всероссийской конференции в сфере финансового просвещения.