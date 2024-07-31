Сакраменто
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко предложила сделать Красноярский край опорным регионом по развитию финансовой грамотности населения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации Федерального Собрания России выразила мнение, что Красноярский край может стать опорным регионом по реализации стратегии развития финансовой грамотности населения.

Источник: РИА "Новости"

В дальнейшем опыт, наработанный в регионе, можно будет использовать и в других субъектах страны. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина тоже отметила работу с финансовым просвещением, которую проводит край, и поблагодарила за эту работу губернатора.

Красноярский край уже формирует политику финансовой грамотности. Так, в школах региона организованы уроки финансовой грамотности. По словам главы региона, развитие финансовой культуры поможет людям рационально реагировать на различные экономические новости, в том числе на темы, связанные с повышением или понижением ключевой ставки ЦБ.

Сегодня между работодателями идет борьба за работников, за людей, которые будут создавать наше национальное будущее. Если у человека все нормально с личными финансами, то он будет больше думать о работе, а не о своих кредитах и так далее. И просвещение играет здесь ключевую роль, — подчеркнул в своем выступлении Михаил Котюков. Также губернатор пригласил сенаторов и глав регионов в Красноярск. В октябре сибирский город планирует стать местом проведения Всероссийской конференции в сфере финансового просвещения.

Совет Федерации