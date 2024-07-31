Жители двух омских домов боятся обрушений из-за постоянных протечек

За последние сутки сразу две жалобы на ужасающее и опасное состояние многоквартирных домов в Омске появилось в паблике «ЧП Омск» «Вконтакте».
Первый дом находится по адресу К. Маркса, 59. Как написали жильцы, по подвалу этого дома транзитом идут трубы с горячей водой для ближайших домов. И регулярно два раза в год эти трубы лопаются.
«Тепловая компания производит ремонт маленького кусочка трубы, где прорыв. Но там надо ремонтировать всю трассу. Трубы ржавые, прогнившие. В результате этих прорывов, наш подвал постоянно стоит в горячей воде, которая подмывает основание дома», — пишут жители.
Самое страшное, что из-за подтопления могут произойти обрушения. Уже сейчас, по словам жильцов, и на видео, опубликованном в паблике, это видно, в подвале стоят подпорки. «Для того, чтобы пол первого этажа не рухнул», — делают вывод жители.
Второй проблемный дом находится по адресу проспект Мира, 92. Там вода бежит с крыши, топит с 9 по 8 этаж. Причем льется она и по счетчикам, и по розеткам.
«Управляющая компания “Евро-1” и старшая по дому бездействуют и только обещают. В том году обращались во все инстанции, но никакого результата так и не получили. Когда будут действия? Когда у нас рухнет потолок или обвалятся стены? Когда дом станет аварийным или будут пострадавшие? Или случится короткое замыкание, вода попадает в счетчики и розетки!» — возмущаются жильцы.
В администрации города уже отреагировали на первую жалобу. Ответ пообещали подготовить в течение суток.