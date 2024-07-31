В Ульяновске подвели итоги бизнес-миссии в Иркутскую область. Между двумя регионами заключено сотрудничество в авиационной сфере. Благодаря плодотворному сотрудничеству объем промкоопераций за один год составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.
— Учитывая удаленность наших регионов, выезд строился на двух составляющих — производство наукоемких и высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Есть куда расти — потенциал промышленного партнерства оценивается в 30 млрд рублей, — поделился заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Васин.
Также в рамках встречи обсуждалась возможность запуска прямого рейса «Ульяновск-Иркутск» и сотрудничество двух регионов в рамках развития туризма. Обсудили и возможность субсидирование авиамаршрута. Делегация Приангарья планирует нанести встречный визит в октябре текущего года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил положительный опыт в устранении негативного влияния на окружающую среду в Усолье-Сибирском. Тема обсуждалась на стратегической сессии с кабинетом министров.