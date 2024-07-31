В Ульяновске подвели итоги бизнес-миссии в Иркутскую область. Между двумя регионами заключено сотрудничество в авиационной сфере. Благодаря плодотворному сотрудничеству объем промкоопераций за один год составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.