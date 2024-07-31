Россияне рассказали, как часто их повышают по службе

«В современных реалиях карьерный рост имеет значение для многих сотрудников в России, но отдельные составляющие мотивации сотрудников претерпели серьезные изменения. Согласно последним исследованиям, многие сотрудники продолжают стремиться к карьерному росту, видя в этом возможность повышения своей заработной платы и улучшения социального статуса. Однако для новых поколений работников, таких как миллениалы и поколение Z, важны не только финансовые стимулы. При выборе работодателя они обращают внимание на такие аспекты, как: баланс между работой и личной жизнью, возможность работать на социально значимых проектах, опыт и развитие в профессиональной сфере. Карьерный рост для них — это не просто запись в трудовой книжке, но и возможность найти работу, которая соответствует их ценностям, жизненным приоритетам и конечно, смыслам», — в свою очередь, отмечает директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.