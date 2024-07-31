Омские синоптики озвучили предварительный прогноз на август и сентябрь в регионе

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о своём участии в ярмарке «АгроОмск-2024». В частности, начальник учреждения Наталия Криворучко рассказала губернатору Омской области Виталий Хоценко о погоде в регионе, в том числе и в период уборки урожая.
Летом осадки в Омской области распределились неравномерно. Так в Тевризском, Тарском, Большереченском, Саргатском, Называевском, Одесском и Черлакском районах наблюдалось агрометеорологическое опасное явление «переувлажнение почвы». А в Полтавском, напротив — опасное явление «почвенная засуха».
Что же касается августа и сентября, то в этом году в большинстве районов региона и температура, и осадки не выйдут за рамки обычных значений.
Отметим, что предварительные прогнозы Гидрометцентра России на июль по осадкам больше нормы в Омской области оправдались. Только за одну неделю с 16 по 23 июля в Омске их выпало в 9 раз больше обычного.