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Ведущий синоптик рассказал: как Красноярск стал тропиками и почему это ненормально

Эксперт назвал причину летней жары в Красноярске.

Сейчас в Сакраменто: +25° 4 м/с 50% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Reuters

Весь июль в Красноярске держится жаркая погода с дневными показателями выше +30°C. Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал Проспекту Мира, с чем связана установившаяся жара в Красноярске и крае, а также объяснил, нормально ли это.

По словам эксперта, в июле в Красноярском крае наблюдались теплые воздушные массы, похожие на тропические. Арктические воздушные массы, которые могли бы сбить высокие температуры, до Красноярского края практически не доходили.

В течение июля в Красноярске стабильно держится от +25 до +32 градусов. Однако в этом месяце не было побито ни одного температурного рекорда. В июле в регионе осадки выпадали редко, но, если дожди и были — сразу месячная норма — 80 миллиметров. В целом, для Красноярска и края жаркая погода, установившаяся в июле — не совсем нормальна. Можно сказать, это почти аномалия.

Все-таки мы привыкли к континентальному климату, и многие жители, наверное, уже хотят прохлады. На этой неделе в Красноярске дневная температура будет от +23 до +28 градусов, ожидаются дожди.