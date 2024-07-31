Ведущий синоптик рассказал: как Красноярск стал тропиками и почему это ненормально

В течение июля в Красноярске стабильно держится от +25 до +32 градусов. Однако в этом месяце не было побито ни одного температурного рекорда. В июле в регионе осадки выпадали редко, но, если дожди и были — сразу месячная норма — 80 миллиметров. В целом, для Красноярска и края жаркая погода, установившаяся в июле — не совсем нормальна. Можно сказать, это почти аномалия.