Сакраменто
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

В августе 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий день.

Tengri Life подготовили удобный календарь на месяц, который станет помощником в планировании отдыха. Казахстанцы получат дополнительный выходной в честь Дня Конституции, который ежегодно отмечается 30 августа. В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому жителей страны с пятидневным рабочим графиком ждут долгие выходные с 30 августа по 1 сентября.

Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 31 августа в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в августе всего 5 дней.

Расписание выходных в августе 2024 года:

Пятидневная рабочая неделя:

  • 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
  • 31 августа, суббота — обычный выходной;
  • 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.

Шестидневная рабочая неделя:

  • 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
  • 31 августа, суббота — рабочий день;
  • 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.

В День Конституции по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.

Праздничные даты в августе

Кроме Дня Конституции, в августе Казахстан отмечает ряд других значимых дат:

  • 4 августа (первое воскресенье августа) — День работников транспорта;
  • 10 августа — День Абая;
  • 11 августа (второе воскресенье августа) — День строителя;
  • 18 августа — День пограничника;
  • 25 августа (последнее воскресенье августа) — День шахтера;
  • 29 августа — День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

праздники