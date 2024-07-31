Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

Tengri Life подготовили удобный календарь на месяц, который станет помощником в планировании отдыха. Казахстанцы получат дополнительный выходной в честь Дня Конституции, который ежегодно отмечается 30 августа. В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому жителей страны с пятидневным рабочим графиком ждут долгие выходные с 30 августа по 1 сентября.
Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 31 августа в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в августе всего 5 дней.
Расписание выходных в августе 2024 года:
Пятидневная рабочая неделя:
- 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
- 31 августа, суббота — обычный выходной;
- 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.
Шестидневная рабочая неделя:
- 30 августа, пятница — День Конституции, официальный выходной;
- 31 августа, суббота — рабочий день;
- 1 сентября, воскресенье — обычный выходной.
В День Конституции по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выставки, посвященные истории и культуре Казахстана. Граждане принимают участие в различных акциях и флешмобах, организованных в честь этого важного дня.
Праздничные даты в августе
Кроме Дня Конституции, в августе Казахстан отмечает ряд других значимых дат:
- 4 августа (первое воскресенье августа) — День работников транспорта;
- 10 августа — День Абая;
- 11 августа (второе воскресенье августа) — День строителя;
- 18 августа — День пограничника;
- 25 августа (последнее воскресенье августа) — День шахтера;
- 29 августа — День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.