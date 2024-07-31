Казахстанцы получат дополнительный выходной в августе: календарь

Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным, а 31 августа в этом случае будет рабочим днем. В итоге казахстанцы, работающие по шестидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть в августе всего 5 дней.