В Иркутской области продолжается благоустройство общественных территорий

Жители муниципальных образований с населением свыше 20 тысяч человек в ходе голосования сами выбирают, какие территории они хотели бы благоустроить.
«Проект “Формирование комфортной городской среды” направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств. Благоустройство дает быстрый и видимый результат, который улучшает качество жизни россиян», — отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
Сейчас в регионе ведут работы по благоустройству 63 дворовых территорий и 53 общественных пространств. Завершено обновление 32 дворов и 22 общественных территорий. Всего в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Иркутской области принимают участие 65 муниципальных образований.
Так, в Шелехове приступили к благоустройству сквера у кинотеатра «Юность». Эта общественная территория в 2023 году набрала 1513 голосов. Здесь планируют сделать открытую площадку с парковыми скамьями и наружными светильниками из кованого металла, а также отремонтировать главный фасад здания кинотеатра, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В Вихоревке Братского района уже преобразился пляж у реки Убь. Эта общественная территория в 2023 году набрала более 1600 голосов, в этом году ее благоустроили. Здесь смонтировали современное освещение, разбили газон, установили лавочки, урны, пляжные кабинки, волейбольную стойку, качели-диваны. Для желающих заниматься спортом появилась зона для уличной гимнастики. В Саянске обновляется сквер «Патриот» в микрорайоне Строителей. За эту территорию проголосовал 2801 горожанин. В сквере отремонтируют пешеходные дорожки, смонтируют наружное освещение, установят скамейки, оборудуют парковку и проведут озеленение. Здесь будет установлена военная техника.