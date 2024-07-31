В Иркутской области продолжается благоустройство общественных территорий

В Вихоревке Братского района уже преобразился пляж у реки Убь. Эта общественная территория в 2023 году набрала более 1600 голосов, в этом году ее благоустроили. Здесь смонтировали современное освещение, разбили газон, установили лавочки, урны, пляжные кабинки, волейбольную стойку, качели-диваны. Для желающих заниматься спортом появилась зона для уличной гимнастики. В Саянске обновляется сквер «Патриот» в микрорайоне Строителей. За эту территорию проголосовал 2801 горожанин. В сквере отремонтируют пешеходные дорожки, смонтируют наружное освещение, установят скамейки, оборудуют парковку и проведут озеленение. Здесь будет установлена военная техника.