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Ливни, град и грозы ожидают Челябинскую и Свердловскую области

В Свердловской и Челябинской областях во второй половине дня 31 июля ожидаются ливни и грозы, на Южном Урале возможен град. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

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«Траектория движения точки окклюзии циклона пройдет через южную часть Свердловской области. Именно с прохождением точки смыкания фронтов циклона будут связаны ливневые осадки и грозы во второй половине дня и вечером по югу области, а также в начале ночи по северу и востоку региона», — говорится в сообщении метеоролога Алексея Пулина.

По данным Уральского гидрометцентра, в Челябинской области пройдут «очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, очень сильный ветер».

«На реках области сохраняется сложная гидрологическая ситуация. В ближайшие трое суток на реках области ожидается в местах выпадения дождей интенсивные подъемы уровней воды, местами достижение отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков», — отметили синоптики.

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