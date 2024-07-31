Ливни, град и грозы ожидают Челябинскую и Свердловскую области

«Траектория движения точки окклюзии циклона пройдет через южную часть Свердловской области. Именно с прохождением точки смыкания фронтов циклона будут связаны ливневые осадки и грозы во второй половине дня и вечером по югу области, а также в начале ночи по северу и востоку региона», — говорится в сообщении метеоролога Алексея Пулина.