Как суздальский реформатор Вадим Дымов возвращает молодость 1000-летнему Суздалю

А окрестные поля? Фантастика! Конечно, я влюбился во все это. Так и называю: суздальская милота. Искренне не понимаю, как можно променять ее на что-то другое, как русский человек может жить в Тоскане, не попробовав построить что-то здесь. Почему, зачем? В принципе, природа ведь почти не отличается. Да, там чуть теплее. Зато здесь сочнее, и смена времен года добавляет очарования.