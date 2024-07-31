Как суздальский реформатор Вадим Дымов возвращает молодость 1000-летнему Суздалю

У предпринимателя Вадима Дымова богатая биография и длинный послужной путь. Окончил суворовское училище в Уссурийске, учился в Донецком высшем военно-политическом училище и на факультете правоведения Дальневосточного госуниверситета, в зрелые годы пошел в магистратуру истфака МГУ имени Ломоносова.
Служил в системе МВД, был помощником председателя районного суда.
Заниматься бизнесом начал во Владивостоке, позже перебрался в столицу и основал компанию «Дымов», ставшую одним из крупнейших российских производителей колбас и мясных изделий. Еще были сети ресторанов и книжных магазинов «Республика».
Сейчас Дымов живет между Москвой и Суздалем. В том, что город, отмечающий в эти дни свое тысячелетие, радикально изменился за последние пару десятилетий, есть большой вклад Вадима. По сути, он разбудил, расшевелил Суздаль, долго пребывавший в полудреме. Создал общественное движение, занимающееся сохранением исторической памяти и развитием городской среды, запустил мануфактуру «Дымов Керамика», построил несколько гостевых домов, открыл кафе и рестораны.
Местные старожилы, поначалу традиционно встретившие варяга в штыки, в последнее время всё чаще говорят: побольше бы таких Дымовых, глядишь, и жизнь в Отечестве быстрее наладилась бы.
Мы с Вадимом знакомы много лет, давно общаемся на «ты» и при включенном диктофоне тоже не стали лукавить…
— Под небом голубым есть город золотой?
— «С прозрачными воротами и яркою звездой…».
Чистая правда. И город есть, и люди в нем отличные, и жизнь тут с некоторых пор забила ключом.
— Как ты его нашел?
— Это не я. Он меня нашел. Выбрал.
Как легко догадаться, на своем веку я много где побывал. Мимо некоторых городов проезжал, в других останавливался, в третьих задерживался. И в России, и за границей. Повидал очень красивые места.
— Например?
— Какое-то время провел в городе Гмунден в Австрии. Гостил и думал: господи, что за сказка!
В моей компании с конца девяностых годов технологом работал австриец по фамилии Грубер, он оттуда родом. Спрашивал его: «Георг, почему не живешь в своем Гмундене? Что тебе нравится в Москве?» Тот отвечал: «Вот приедешь, сам поймешь».
И я приехал. Был грозовой вечер. Утром проснулся, вышел на балкон гостиничного номера — внизу озеро Траунзее плещется, аккуратные лодочки вперемешку с лебедями плавают, вдали горы синеют, по променаду нарядные туристы гуляют… Ну красота же!
Потом пожил чуток и понял: там ничего не происходит. Ни-че-го! Давно все построено и отлажено, дома отремонтированы, дороги заасфальтированы, машины чисты, люди ухожены, вода прозрачна, мэр пьет ее из-под крана. Зарплата — не ниже двух тысяч евро. Даже если не хочешь получать, выдадут. В принципе, рай на земле. Но скучно же!
Помню, подумал: счастье, что нам еще предстоит все это сделать в России. В ближайшие пару сотен лет точно будет чем заняться.
— И поехал в Суздаль?
— Можно так сказать. Хотя, если честно, тогда не строил далекоидущих планов. Впервые попал сюда в 2000 году. Готовил в Москве к запуску завод «Дымов» по производству колбас и в свободное время катался по разным историческим местам. У меня даже фотка есть с того приезда.
Приятель предложил: давай махнем в Суздаль, вроде город интересный. Я уже в Переславле-Залесском, Ростове Великом и Ярославле был, а до Суздаля никак не мог добраться.
А тут увидел и осознал: особенное место!
— Вот так буквально сходу почувствовал?
— Да-да-да! Мистику ощутил. Суздаль стоял уровнем выше всего, что видел раньше. Как бы поточнее объяснить… Не съела его цивилизация советская, вторгалась аккуратно, не покрыла своими пятиэтажками, заводами, детсадами и типовыми школами. Город сохранился, он и сейчас, как в мой первый приезд, лишь стал значительно ухоженнее.
Тогда, в 2000-м, сразу принял его таким — золотым и под небом голубым… Кстати, помню, как эта песня звучала на дне рождения у Ермолая Солженицына. Здесь, в Суздале. Получилось очень к месту.
— Ты ведь, кажется, дружишь с Солженицыным-младшим?
— Давно и крепко. Мы партнеры по «Суздальской инициативе», кроме того, он крестный моего сына Пети. А я крестил его Филиппа. У нас и дети дружат, и жены.
— У тебя три сына, верно?
— Андрей 2007 года рождения, Петя — 2014-го и Сережа — 2020-го.
Они тоже суздальские ребята. Город крепко поработал над нами, именно тут я осознал себя русским человеком.
— Объясни.
— Это как с Георгом и его Гмунденом: поживи здесь немного, сам почувствуешь.
В 2000-м я застал Суздаль печальным городом. И в этом было нечто трогательное. Живо представил себе картинки из «Ревизора». Почему-то Суздаль напомнил произведения Гоголя, иллюстрацию к его сюжетам о старинных российских городах. Патриархальных, купеческих и… местечковых.
А потом стал ходить по храмам и монастырям, вникать в летопись и историю, понял, почему Суздаль был выбран князями-то.
Во-первых, он интересно стоит на двойной излучине. Вблизи протекают Клязьма, Нерль и Каменка, чуть подальше — Ока. Стратегически грамотное место. В Средневековье город вполне укладывался в размеры Парижа, Лондона, был равен им по калибру, но потом выбор пал не в его пользу. Сначала столицу перенесли во Владимир, затем в Москву, и со временем значение Суздаля стало снижаться, он превратился в глухую провинцию. История порой любит подшутить подобным образом…
— Давай все-таки не уходить в глубь веков и вернемся к твоей первой поездке.
— Стояла промозглая осень. Едва остановил машину на центральной площади, в стекло постучал какой-то пьянчуга и попросил закурить. Я успел подумать: господи, ну и публика здесь обитает! Но в ту же секунду подбежали два парня, оттащили забулдыгу и стали говорить, мол, не переживайте, город у нас мирный. Предложили показать, где можно поесть и остановиться на ночлег. Одного звали Игорем, второго — Мишей. Они тоже сыграли определенную роль в моей жизни.
Игорь Качалов впоследствии стал крупным предпринимателем (ну, по меркам Суздаля), открыл ресторан «Виноградов». Он дорожит нашей дружбой.
Друзья-партнеры Миша и Игорь.
А Миша Давыдов раз шесть отсидел в колонии. Я помогал ему, пару лет назад взял к себе на работу. Но предупредил: Миш, заканчивай чудить. Он ответил, дескать, сам устал, хочу выкарабкаться. Полгода с трудом продержался, а потом опять сел. Тяжелый малый, настоящий хулиган. Но не мне его судить…
Такими оказались мои первые знакомства в Суздале. Месяца через два приехал сюда еще раз, и Игорь с Мишей уговорили меня купить дом Василия Шерашева, пребывавший в плачевном, разбитом состоянии.
Позже узнал биографию Василия Николаевича. Он из зажиточного купеческого рода, но сам торговлей не занимался, был мещанином, прилежным горожанином. После смерти оставил четырнадцать тысяч рублей — еще тех, царских. Значительная сумма! Разделил ее на четыре равные части. Одну завещал семье, вторую — церкви, третью — суздальской богадельне, а последнюю отдал на городские нужды.
Красиво поступил, по-русски. На мой взгляд, это характеризует не только конкретно Василия Шерашева, но и определенный типаж нашего человека…
Когда делали ремонт дома, в коробке из-под шоколадных конфет товарищества Эйнема, позже ставшего кондитерской фабрикой «Красный Октябрь», обнаружили клад — полторы тысячи рублей бумажными ассигнациями и текст завещания, которое пересказал тебе.
— Лишь четверть оставил детям и внукам? Широкая натура…
— Знаешь, о чем думаю? Раньше была такая система общественного устройства, что люди понимали: они и есть город. Чувствовали реальную связь, она не была абстрактная и надуманная, а вытекала из уклада жизненного. Нам с тобой сегодня кажется странным: отдать мэрии 25 процентов доходов. Но эти деньги шли непосредственно землякам, а значит, и потомкам.
Так и с богадельней, где старики доживали срок в вполне комфортных условиях. Эту институцию сломали в Советском Союзе, заменив на дома престарелых, в которых пожилые люди влачили (да и влачат) жалкое существование. Словом, логика Василия Николаевича мне теперь вполне понятна.
Кстати, года два назад я случайно нашел и могилу Шерашева на территории некрополя Ризоположенского монастыря, который находится напротив моего дома. Порядок наводили, подняли завалившийся могильный камень и увидели фамилию погребенного…
— За сколько ты купил руины, называвшиеся домом Шерашева?
— В рублях не вспомню, а в долларах получилось тридцать тысяч. Может, по меркам ранних нулевых и переплатил, но сейчас за такие деньги в Суздале точно ничего не купишь. Цены выросли кратно.
— Сам дом отстроил?
— Маме поручил. Я приезжал и давал указания: это так, то не эдак. Она у меня деятельная, руководить привыкла, быстро все восстановила, от плана до реализации прошло девять месяцев.
В советское время мама сделала классическую карьеру: начинала с нуля, была рядовой мойщицей, а на пенсию уходила генеральным директором крупнейшего масло-соевого комбината на Дальнем Востоке. Жила в Уссурийске, пока не забрал ее в Москву, сказав: будешь здесь помогать мне по хозяйству.
С мамой, отчимом и младшим братом Егором. Фото: Личный архив
Характер у мамы серьезный, воля крепкая, умение коммуникации высочайшее. Четко, быстро решает любые вопросы, знает, как строить отношения с начальниками и подчиненными.
— Ты мамин сын?
— Родной отец уделял мне мало внимания. Родители рано разошлись. А отчим, светлая ему память, был очень добрым человеком, мягким, комфортным в общении. Люблю и уважаю его за эти качества. Анатолий Егорович хорошо ко мне относился. Он служил офицером связи.
— То, что ты попал в суворовское училище, его заслуга?
— Наоборот. Отчим воспринимал армию с легкой иронией и меня отговаривал, спрашивал: сынок, что ты собрался там делать? Но я не видел иной дороги, поскольку вырос в среде военных. Моим лучшим приятелем был Гера Бронников, его отец, дядя Виталя, служил в спецназе. Он приходил к нам, говорил маме: «Роза, заберу Вадима с собой, что ему тут болтаться?» И уводил к своим мужикам. Я с ними время проводил.
Поэтому армейская жизнь была мне понятна и совсем не пугала. Конечно, когда благодаря маме я попал в суворовское, какие-то сомнения возникали, я-то думал после школы поступать в архитектурный институт, но мама в мягкой форме, без насилия все объяснила.
С братом Егором. Фото: Личный архив.
Она хотела, чтобы по выходе в свет зарплата у меня была 240 рублей. Как минимум! А дальше, мол, сам разберешься. Мама говорила: армия сделает из тебя человека. Я и не спорил. Знаменитая фраза «Есть такая профессия — Родину защищать» из фильма «Офицеры» многих мальчишек зарядила на будущее, меня в том числе. Действительно, что еще делать здоровому парню, если не служить Отчизне?
И Дальний Восток отпечаток накладывал, как ни крути, форпост державы…
Иногда вспоминаю себя тогдашнего и задаюсь вопросом: а где я состоялся как человек? И четко отвечаю: конечно, в армии, в суворовском училище. Помню это.
И друзья лучшие, на всю жизнь — оттуда. Настоящее братство. По сей день.
— Реально?
— Конечно! Кадет кадету — товарищ и брат. Это знает каждый суворовец. Своим надо помогать. Так я всегда и делал. Даже в случаях, когда лично людей не знал, хватало того, что в прошлом они — кадеты.
Про суворовское училище — только светлые воспоминания…
— За высшим военным образованием из Уссурийска ты поехал в Донецк. Почему так далеко?
— Честно говоря, Донбасс из-за отчима выбрал. Он из Луганска.
У нас сложились хорошие отношения, я называл его папой. А он говорил: ты, Вадим, станешь серьезным хулиганом либо большим человеком. Мол, такое ощущение. Понимал мой характер и просил: не покатись по наклонной.
Я выбирал между Черниговским авиационным и Донецким военно-политическим училищем. Еще был ВВАУШ в Луганске, где готовили штурманов. Но мне показалось, это тупиковая карьера. В итоге остановился на Донецке.
Однако вскоре вмешался Михаил Горбачев, быстро расставив все по местам. В 1990-м начался парад суверенитетов, каждая республика стала принимать свои присяги…
В Суворовском училище. Фото: Личный архив
На примере курсантской казармы увидел, как разваливается страна. На глазах! Армяне взялись ругаться с азербайджанцами, западные украинцы — препираться с восточными, все вместе предъявляли претензии русским, кто кого кормит. Этого не было еще год назад. Я подумал, что ситуация не очень здоровая, присягать Украине не хотел, ушел с третьего курса, уехал домой. А вскоре и училище прекратило существование.
— Ты даже лейтенантские звездочки не успел получить?
— Мне выдали их в другом месте.
Впервые об этом рассказываю. Мой родной дядька был подполковником милиции, работал в отделе кадров Управления внутренних дел по Приморскому краю. Он и посоветовал, мол, есть спецподразделения, занимающиеся особыми операциями… Там я служил какое-то время, не очень продолжительное. В детали посвящать не стану, скажу лишь, что скучать было некогда.
Потом поступил на юрфак Дальневосточного госуниверситета, успел пару лет поработать помощником председателя суда, откуда ушел в бизнес.
— Это какой год?
— 1996-й. Первый свой завод строил с нуля, с чистого листа. Использовал и мамины знакомства, и собственный предпринимательский потенциал…
— Сразу занялся производством колбасы?
— Так получилось. Мама работала в смежной отрасли, пришел к ней за советом, а она дала понять, что наставлять и учить не будет. Сказала: меня не слушай, я из старой жизни, смотри на молодых. Если не дурак — поймешь. Дескать, то, что раньше было, и современный бизнес — земля и небо.
В этом смысле мама конкретная. Правда, подсказала, буквально пальцем ткнула в человека, который посоветовал поехать за опытом на профильную выставку в Германию.
— Он и стал твоим партнером?
— Нет, начинали мы с Александром Трушем. К сожалению, в 2008-м Саша погиб, разбился в тайге на вертолете.
А до того десять лет вместе строили заводы, фабрики. В 1997-м зарегистрировали компанию «Ратимир», она до сих пор успешно работает в Приморье. Даже когда расходились с Саней, разводили бизнес, сохранили добрые отношения. Я и сейчас дружу с его сыном.
Знаешь, мне везло в жизни, удавалось образовывать боевые пары, когда два человека понимают друг друга с полуслова и быстро двигаются к цели. Хотя людьми могут быть совершенно разными. Тут важно взаимодополнение. Как у летчиков — ведомый и ведущий.
— Труш прикрывал твой тыл?
— Он на девять лет старше и сначала был на первых ролях, но уже через год я стал всем рулить. Саша — хваткий коммерсант, я же, как выяснилось, неплохой организатор, менеджер, разбирающийся в людях и принципах взаимодействия. Саню, в принципе, устраивало положение дел, он остался таким пацаном с Черниговщины, ему было хорошо на земле, а меня тянуло вверх, в высоту.
Мои амбиции росли, и вскоре я захотел чего-то более масштабного.
Вадим Георгиевич Дымов. Фото: Личный архивО суздальской милоте
— И перебрался в Москву?
— Это выглядело совершенно логичным шагом.
Еще во Владивостоке понял, что для построения успешного бизнеса надо использовать современную европейскую технологию, иметь западное оборудование. Сразу воткнулся в Австрию, Германию, нашел того самого Георга Грубера, технолога, сказал ему: «Хочешь заработать много денег и оставить след в истории?» Мы быстро подружились. Я контактный человек, легко завожу связи. Стал тягать Георга с собой. Он жил по полгода во Владивостоке, работал. Потом сделал его партнером. Завод «Дымов» в Москве открывал уже с ним.
Словом, я не вылезал из Европы, скупал оборудование вагонами, гнал в Россию. Мы росли по сто, двести процентов в год. Многое опиралось на взаимное доверие. Помню, австрийцы дали мне оборудование на миллион евро. Что называется, за красивые глаза, под честное слово. Но и мы работали на совесть, чтобы побыстрее вернуть кредиты. Делали все быстро и качественно.
Я постоянно мотался между Москвой и Австрией. Жилье не покупал, снимал квартиру, попросту некогда было этим заниматься. Да и лень. Не запаривался. Личная жизнь меня не интересовала, все время занимала работа. Когда построил первый завод, мне было двадцать шесть лет, а в тридцать один год уже переехал в Москву, даже не успев понять, что произошло.
Помню, Саня Труш одно время спрашивал: «Если у тебя будет двести тысяч долларов кешем, что ты с ними сделаешь?» Я отвечал, мол, что-нибудь придумаю.
Не деньги были целью, вот точно. Вдохновлял размах, масштаб.
Москва приняла меня как родного. Я из тех людей, которых вбирают мегаполисы. Самостоятельных, волевых, рассчитывающих на свои силы, не ждущих чьей-то поддержки и не ищущих надежную крышу. Москва мне нравилась, я ей, кажется, тоже.
А Суздаль — то, чего мне не хватало на Дальнем Востоке. Я смог удовлетворить в нем жажду, интерес к истории. Приехал и сказал себе: бинго! Символический пазл в голове сложился: вот князь Юрий Долгорукий, сейчас все про него узнаю, кто он, откуда, кем стали его дети…
Восстановленный дом в Суздале. Фото: Личный архив
То, что учил когда-то, начало всплывать в сознании. В Суздале есть удивительное место: спускаешься с горки со стороны села Туртино и сверху сразу видишь золотые купола. И перед тобой раскидывается город… Сказочный сюжет, абсолютно киношный.
А окрестные поля? Фантастика! Конечно, я влюбился во все это. Так и называю: суздальская милота. Искренне не понимаю, как можно променять ее на что-то другое, как русский человек может жить в Тоскане, не попробовав построить что-то здесь. Почему, зачем? В принципе, природа ведь почти не отличается. Да, там чуть теплее. Зато здесь сочнее, и смена времен года добавляет очарования.
Но дело даже не в этом. Надо постараться быть полезным тут, в своей стране. Суздаль сам затащил меня, заколдовал, и я стал вкладывать в город. Занялся этим, сказав себе, что буду помогать, участвовать в экспертных советах, строить, поддерживать.
Словом, включился в тему Суздаля по-настоящему.
— Это конец нулевых?
— Да, 2010−2011-й годы. Потом еще ряд событий случился, они окончательно убедили, что я на верном пути. Помнишь, тогда наши бизнесмены увлекались Куршевелем, всякими Форте-де-Марми и прочей Лазуркой. Конечно, я тоже везде побывал и понял: точно не мое. Всегда старался вести себя, не привлекая лишнего, ненужного внимания, оставаясь незаметным. Видимо, код такой вшит. Не знаю, армией или суворовским училищем…
Суздаль — это письмо Бога. Фото: Личный архив
И еще хорошо запомнил: удачей не надо бравировать, лучше с ней дружить. Уверен, умеренность всем идет на пользу. Мне — точно.
Скажем, езжу на такси, и мне нормально. Водитель есть, но чаще он возит моих детей куда им надо.
О роли в истории
— А как у тебя появилась сеть книжных магазинов «Республика»?
— Продал долю «Ратимира» во Владивостоке и потратил деньги на «Республику». Появилось желание чем-то удивить Москву. Это примерно 2006 год. Я тогда много бывал в Европе, насмотрелся и решил сделать книжные, которых еще не видели в России.
Книги окружали меня всю жизнь, это лучшее жизненное пространство, которое только можно представить. С детства помню, что мама все вокруг заставляла книгами. Моя кровать была, по сути, встроена в деревянные книжные полки. Мама постоянно охотилась за редкими изданиями. Тогда все мечтали ухватить что-то дефицитное. И сейчас мой письменный стол стоит, а напротив — стеллажи. Думаю: господи, какое счастье — иметь книги. Подошел, взял любую, завалился, листаешь, читаешь. Настоящая роскошь!
Словом, книги — мои друзья по жизни. Они везде. На разные темы.
Сейчас вот с Ермолаем Солженицыным, Алексеем Поляковым, Дмитрием Разумовым готовим красивый альбом к юбилею города. Рабочее название — «Суздаль. Тысячелетие».
— Банально.
— Зато не ошибешься, что внутри. Это рассказ об истории, настоящем и будущем Суздаля. Сегодняшний взгляд на древний город. Делаем с помощью профессионалов, конечно. Нам помогает академик Николай Андреевич Макаров, директор Института археологии РАН. Еще один соавтор — Антон Анатольевич Горский, профессор МГУ, ведущий научный сотрудник Института российской истории.
Б. Кустодиев. В старом Суздале.
Большинство фотографий для альбома сделал Ермолай Солженицын. Он любит город, много гуляет по нему, ходит кругами, наматывает их, постепенно расширяя. И все время снимает, не выпускает камеру из рук.
— А твоя роль в жизни Суздаля будет отражена в книге?
— Одной строкой, где перечислят тех, кто принимал участие в подготовке альбома.
— Лаконично.
— Ну не вешать же самому себе ордена и медали! Время покажет, была ли у меня роль и какова она.
Скажем, сперва удивлялся, что в Суздале нет народных промыслов, а потом активно занялся развитием ремесел, запустил проект «Дымов Керамика». Сейчас это модный бренд, который можно встретить и во многих столичных ресторанах. Берешь тарелку, переворачиваешь, а на донышке написано: «Дымов Керамика. Сделано в Суздале».
Второе направление — гастрономия, ресторанный бизнес. Третье — строительство гостевых домов. Но, пожалуй, главное — я многолетний лоббист интересов Суздаля, давно старался создать сообщество друзей города, чтобы смыслы и желания обрели какую-то общность. Ермолая затащил сюда, Алексея, другие сами приехали, но говорят, что вдохновились… Пытался объяснить суздальчанам и москвичам, которые решили тут поселиться, что лучше строить русские дома. Это же часть нашей истории, которую забыли. Ее стоит вернуть.