В Омске продают бывшее здание гипермаркета OBI

На сайте объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже здания бывшего строительного гипермаркета OBI. Объект площадью более 17 тысяч кв. м. был построен специально для немецкого гипермаркета.
Он был закрыт с год назад, сейчас, как указано в объявлении, торговые площади находятся в аренде. Здесь расположен магазин электроники. Общая площадь земельного участка составляет 74927 кв. м., он находится в аренде на 49 лет.
Цена объекта продажи — 1 млрд 199 млн рублей. На участке расположена удобная парковка на 615 машин. Площади можно использовать для размещения торгового, складского или логистического центра.