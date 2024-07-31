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В Омске продают бывшее здание гипермаркета OBI

Объект расположен рядом с «G-Drive Ареной».

На сайте объявлений «Авито» появилось сообщение о продаже здания бывшего строительного гипермаркета OBI. Объект площадью более 17 тысяч кв. м. был построен специально для немецкого гипермаркета.

Он был закрыт с год назад, сейчас, как указано в объявлении, торговые площади находятся в аренде. Здесь расположен магазин электроники. Общая площадь земельного участка составляет 74927 кв. м., он находится в аренде на 49 лет.

Цена объекта продажи — 1 млрд 199 млн рублей. На участке расположена удобная парковка на 615 машин. Площади можно использовать для размещения торгового, складского или логистического центра.