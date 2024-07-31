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Студенты профорганизаций Приангарья и их наставники смогут принять участие в конкурсе «Команда Первых»

Иркутская область, НИА-Байкал — «Движение Первых» проводит прием заявок на Всероссийский конкурс по практическому освоению социальных навыков «Команда Первых».

Источник: НИА Байкал

Конкурс реализуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» президентского национального проекта «Образование». Принять участие в нем могут студенты колледжей, техникумов, профессиональных училищ и их наставники.

Заявки на стартовый этап могут подать заместители директоров по воспитательной работе, советники директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями, преподаватели, занимающиеся воспитательной работой в профессиональных образовательных организациях. Для этого необходимо до 19 августа направить документы через сайт: будьвдвижении.рф/projects/2531.

В заочном этапе конкурса наставники привлекают студентов своего учебного заведения от 16 до 25 лет, которым необходимо зарегистрироваться на сайте: команда-первых.рф, объединиться в команды по 3−4 человека и создать социальный проект. Эксперты оценят работы по балльной системе.

В результате региональное отделение Движения определит от 5 до 30 команд с наибольшим количеством баллов, сообщает пресс-служба областного Правительства. Региональный этап и финал проекта пройдут в очном формате. Командам необходимо за несколько дней организовать и провести полезные для общества и людей мероприятия. Набравшая наибольшее количество баллов команда-победитель сможет участвовать в финале в ноябре 2024 года. Эксперты определят 10 лучших команд из всех регионов России, которые получат призы от Движения Первых.