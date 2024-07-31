Студенты профорганизаций Приангарья и их наставники смогут принять участие в конкурсе «Команда Первых»

В результате региональное отделение Движения определит от 5 до 30 команд с наибольшим количеством баллов, сообщает пресс-служба областного Правительства. Региональный этап и финал проекта пройдут в очном формате. Командам необходимо за несколько дней организовать и провести полезные для общества и людей мероприятия. Набравшая наибольшее количество баллов команда-победитель сможет участвовать в финале в ноябре 2024 года. Эксперты определят 10 лучших команд из всех регионов России, которые получат призы от Движения Первых.