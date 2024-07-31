Екатеринбург вошел в тройку городов-лидеров, претендующих на звание культурной столицы РФ

«За Владивосток отдали голоса 62 039 человек. Лидирующую позицию занимает Владимир, за который проголосовали 75 427 человек, на третьем оказался Екатеринбург — 57 153», — передает слова Бронниковой «Комсомольская правда».
Онлайн-голосование на «Госуслугах» решили продлить. Победитель станет известен 1 декабря. Согласно описанию конкурса, победа поможет регионам представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности. Победителя конкурса определяет экспертная комиссия с учетом результатов онлайн-голосования. Город, набравший наибольшее количество голосов на «Госуслугах», станет победителем номинации «Народное голосование».