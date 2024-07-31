Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбург вошел в тройку городов-лидеров, претендующих на звание культурной столицы РФ

Екатеринбург оказался на третьем месте в списке городов, претендующих на звание культурной столицы России. Об этом заявила заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

«За Владивосток отдали голоса 62 039 человек. Лидирующую позицию занимает Владимир, за который проголосовали 75 427 человек, на третьем оказался Екатеринбург — 57 153», — передает слова Бронниковой «Комсомольская правда».

Онлайн-голосование на «Госуслугах» решили продлить. Победитель станет известен 1 декабря. Согласно описанию конкурса, победа поможет регионам представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности. Победителя конкурса определяет экспертная комиссия с учетом результатов онлайн-голосования. Город, набравший наибольшее количество голосов на «Госуслугах», станет победителем номинации «Народное голосование».