Ученые назвали продукт, отнимающий годы жизни даже при отказе от вредной еды

Специалисты напомнили, что есть так называемые скрытые источники сахара — их надо знать всем, кто следит за своим здоровьем. То есть, человек может отказаться от вредной еды, но получать тот же добавленный сахар, употребляя промышленные соусы, йогурты, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и так далее. Поэтому важно внимательно читать состав продукта на упаковке.